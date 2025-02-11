В Госдуме предложили ужесточить наказание за дискредитацию армии

Согласно законопроекту, изменения хотят внести в несколько статей Уголовного кодекса. При принятии поправок за призывы к введению санкций против России, если они осуществлялись из корыстных побуждений или по найму, придется заплатить штраф до трех миллионов рублей или лишиться свободы на срок до пяти лет.

Сейчас эта статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или заключение до трех лет. Кроме того, депутаты предложили отменить принцип преюдиции - то есть уголовная ответственность наступит независимо от того, нарушал ли человек ранее аналогичную административную статью.

Без преюдиции собираются наказывать и за публичную дискредитацию вооруженных сил России из соображений корысти. Но само наказание останется прежним: штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу.

Ранее Нагатинский суд Москвы оштрафовал барда-рокера Андрея Буянова за дискредитацию Вооруженных сил России в соцсетях. Музыканту назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.