В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе

«Мальчиков должны воспитывать мужчины. Это нужно самим мальчикам», - заявил Кузнецов.

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала создавать семьи и рожать в 18-19 лет, а детей отдавать на воспитание бабушкам и дедушкам.

Так он прокомментировал заседание под руководством председателя комитета по защите семьи, отцовства и материнства Нины Останинов, в котором обсуждался вопрос неуплаты алиментов.

«Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов», - отметил парламентарий.

По его словам, укрепить семью и решить проблему с долгами по алиментам можно с помощью русской традиции, согласно которой подросшего мальчика воспитывал только отец.