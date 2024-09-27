В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе
В России мальчиков старше восьми лет при разводе родителей необходимо оставлять с отцами, это поможет решить проблему с неплательщиками алиментов. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.
«Мальчиков должны воспитывать мужчины. Это нужно самим мальчикам», - заявил Кузнецов.
Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала создавать семьи и рожать в 18-19 лет, а детей отдавать на воспитание бабушкам и дедушкам.
Так он прокомментировал заседание под руководством председателя комитета по защите семьи, отцовства и материнства Нины Останинов, в котором обсуждался вопрос неуплаты алиментов.
«Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов», - отметил парламентарий.
По его словам, укрепить семью и решить проблему с долгами по алиментам можно с помощью русской традиции, согласно которой подросшего мальчика воспитывал только отец.