08 октября 2024, 09:06

В Госдуме предложили наказывать родителей за пьянство детей

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В России предложили наказывать родителей, чьи дети употребляют алкоголь. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Подробности он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Считаю, что необходимо ввести административную ответственность для родителей в случае потребления алкоголя детьми», - сказал он.

Депутат напомнил, что часто именно недостаток родительского контроля приводит к тому, что дети пьют спиртное. Сейчас за это нет никакой ответственности. Есть такое понятие, как «вовлечение несовершеннолетнего в потребление», однако доказать это невозможно, пояснил Хамзаев.

С другой инициативой о наказании для родителей ранее выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предложил ввести уголовную и административную ответственность для тех, чьи дети увлекаются квадробингом.

Дети Алкоголь Депутаты
08 октября 2024, 07:56
Вакцину от рака испытают в России
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В ближайшее время начнутся испытания отечественной терапевтической вакцины от рака. Об этом «Ленте.ру» сообщил кандидат биологических наук, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики Вячеслав Косоруков.

«Вероятно, уже в ближайшее время начнутся клинические испытания. Они могут быть либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений, либо полноценными клиническими испытаниями», - сказал он.

Косоруков отметил, что вакцина будет создаваться персонального под пациента основе генома опухоли и его генома. После операции средство будет выполнять функцию терапевтического средства.

Он также напомнил, что в России с 2025 года лечение пациентов персонализированными препаратами станет законным, когда невозможно провести клинические исследования.

Ранее стало известно, что испытания российской вакцины на добровольцах начнутся после одобрения Минздрава.

Россия Рак
07 октября 2024, 21:44
Приставам не по силам. Почему переплату за услуги МТС решили вернуть в бюджет
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В ФАС уличили МТС в необоснованном повышении цен на тарифы. Компании переплатили около 30 миллионов абонентов. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал, вернут ли россиянам излишне уплаченные деньги.

В апреле и мае 2024 года, отметили в пресс-службе ведомства, в МТС подняли стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8%.

Компании предписали снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

Койтов предположил, что такое решение связано, в первую очередь со сложностью реверса финансов абонентам.

«Потому что цифры приводятся <…> не персонализированные, чтобы разобрать каждого пострадавшего. Это одна история. Вторая - думаю, главная, - в том, чтобы потом за этим проследить. Ведь проконтролировать перечисление штрафов в бюджет достаточно просто. А вот возврат 30 миллионам потребителей, пользователям услуг связи - мне кажется, ни одной службе судебных приставов в целом это не под силу», - заметил он.

Собеседник 360.ru добавил, что факт признания действий оператора связи незаконными дает потребителям право в судебном или претензионном порядке потребовать переплату назад.

«Другой вопрос, что это слишком небольшие суммы для каждого отдельного потребителя. И, наверное, каждый отдельный [человек] не пойдет с иском в суд», - сказал Койтов.

Однако в России, напомнил есть, существует практика групповых исков: если какая-то юридическая компания, например, возьмется за дело и предложит всем присоединиться к претензии, то по этому пути могут пойти сотни тысяч человек.

В МТС объясняли РИА «Новости» , что знакомы с решением ФАС. В компании определяться с дальнейшими действиями после того, как изучат позицию регулятора.

Штрафы Бюджет России Суд ФАС России Россия Деньги
07 октября 2024, 20:23
«Передвигались и жили в машине». Москвичка спасла 18 запертых на парковке кошек
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Очевидцы обнаружили на парковке на северо-востоке Москвы машину с 18 запертыми кошками. Москвичка освободила их, показала ветеринару и нашла временное жилье. Она рассказала об этом РИА «Новости».

Охранники гипермаркета на Ярославском шоссе сообщили собеседнице агентства, что машина с белорусскими госномерами около года стояла на парковке. В ней жили мать, дочь и кошки. Девочка умерла от сахарного диабета, и после ее похорон 4 октября хозяйку авто увезли в психиатрическую больницу.

«Мы вместе с мужем забрали 18 кошек из этой машины, отвезли их в ветеринарку. <…> Видно, что кошки не уличные, а именно с ней передвигались и жили в машине», - сказала нашедшая животных женщина.

Кошки оказались практически здоровыми - ветеринар не нашел у них вирусов, блох или серьезных заболеваний, только ушного клеща. Животные, по словам москвички, несколько дней провели без еды и лишь лакали воду через приоткрытое окно. Спасители отдали их на передержку, чтобы после стерилизации найти новых хозяев.

В Люберцах правоохранители устроили проверку из-за жестокого обращения с котом. Местный житель избил животное на балконе. Это увидели соседи и пожаловались на живодера.

Коты Животные Живодеры Москва
07 октября 2024, 16:18
Россиян предупредили о скором росте пенсий
РИА «Новости»
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С января 2025 года в России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, речь идет о социальной выплате неработающим и работающим пенсионерам. С 2025 года станут индексировать начислений работающим пожилым россиянам «С учетом роста потребительских цен в России в 2024 году проведут индексации пенсий. На уровень инфляции увеличат выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года», - сказал глава ведомства.

Возобновление индексации социальных выплат работающим пенсионерам в России предусмотрели в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Со следующего года меру начнут реализовывать впервые.

Ранее россиянам назвали способ получать более высокую пенсию.

Пенсия Россия

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