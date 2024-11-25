В Госдуме предложили индексировать маткапитал ежеквартально

Депутат Сардана Авксентьева отметила, что предложение о пересмотре размера выплат возникло из-за роста цен на жилье и образование. По этой причине покупательная способность маткапитала снизилась, что особенно заметно в третьем и четвертом кварталах года.

«Реальная покупательная способность материнского капитала в четвертом квартале 2023 года снизилась на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года, поскольку материнский капитал был проиндексирован только в феврале 2024 года», - подчеркнули авторы инициативы.

В случае принятия проекта покупательная способность маткапитала будет сохраняться в течение года. Для пересмотра размера выплат не потребуются дополнительные бюрократические процедуры или средства из бюджета, добавили авторы проекта. Процесс можно автоматизировать через имеющиеся механизмы индексации.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб сообщила, что размер маткапитала доведут до одного миллиона рублей за три года. По ее словам, в 2024 году число заявок на выплаты вырастет до 1,4 миллиона.