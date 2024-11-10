10 ноября 2024, 20:10

В Госдуме осудили глумившихся над погибшими в «Крокусе» блогерш

РИА «Новости»
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Действия двух блогерш, пошутивших о планах устроить новый теракт в «Крокус Сити Холле», «выходят за рамки добра и зла». Об этом в беседе с Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«В таких случаях нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и высказали недовольство, я бы их поддержал», - заявил парламентарий.

Приехавшие в Москву из Владимирской области блогерши организовали встречу со своими подписчиками недалеко от сгоревшего «Крокус Сити Холла». Девушки записали ролик, в котором сравнили встречу с поклонниками с терактом.

Эта запись привлекла внимание подмосковного главка СК. Правоохранители начали поиски авторов видео, чтобы проверить их на публичное оправдание терроризма.

Законы Терроризм Депутаты Москва Теракт в «Крокусе»
10 ноября 2024, 16:01
Пошутивших о сгоревшем «Крокусе» блогерш проверят на оправдание терроризма
РИА «Новости»
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Публичное оправдание терроризма увидели в словах двух приехавших в Москву блогерш, пошутивших о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, сотрудники следственного отдела Красногорска начали проверку видеозаписи.

В ведомстве заявили, что в ходе проверки намерены установить личности авторов видео, выложивших в одной из социальных сетей ролик, содержащий оправдание теракта, произошедшего в концертном зале весной этого года.

«Организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в „Крокус-Сити“», - заявили в пресс-службе.

Запись, о которой идет речь, выложили две молодые девушки, которые анонсировали встречу с подписчиками рядом со сгоревшим концертным залом. Свое появление они анонсировали словами «Мы приехали в „Крокус Сити Холл“, сейчас будем устраивать теракт».

Посчитав удачной такую шутку , девушки громко рассмеялись.

Публичное оправдание терроризма увидели в словах двух приехавших в Москву блогерш, пошутивших о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК , сотрудники следственного отдела Красногорска начали проверку видеозаписи.

Красногорск Блогеры Следственный комитет России Москва Теракт в «Крокусе»
10 ноября 2024, 12:24
«Будем устраивать теракт». Две блогерши поглумились над погибшими в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Приехавшие в Москву из Владимирской области две блогерши организовали сходку со своими подписчиками недалеко от здания сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл». В своем Telegram-канале они записали ролик, в котором сравнили встречу с поклонниками с терактом. Внимание на запись обратил внимание Telegram-канал НТВ.

На опубликованных кадрах видно, что молодые девушки записывали видео, находясь недалеко от уничтоженного концертного зала.

«Мы приехали в „Крокус Сити Холл“, сейчас будем устраивать теракт», - заявила одна из героинь и рассмеялась, посчитав удачной свою шутку.

По данным НТВ, видео уже поступило в полицию Москвы, которая начала проверку.

Группа вооруженных мужчин напала на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. В тот вечер там проходил концерт группы «Пикник». Ворвавшиеся в помещение боевики открыли огонь по людям, а перед уходом подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.

В начале ноября «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что оружие боевикам из «Крокуса» передали участники баталхаджинской* группировки.

Силовики вышли на нее в Ингушетии и задержали двух участников. Еще одного боевика ликвидировали при попытке к бегству, троих объявили в розыск.

*Запрещенная в России террористическая группировка.

МВД РФ Блогеры Москва Теракт в «Крокусе»
10 ноября 2024, 04:55
Защита от НАТО. Учителей в России убедили надеть шапочки из фольги
Freepik
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Белорусский оппозиционный пранкер-акционист Владислав Бохан убедил учителей из семи воронежских школ провести мастер-класс «Шлем Отечества» по изготовлению шапочек из фольги якобы для «защиты от электромагнитных импульсов НАТО». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Пранкер сослался на «Единую Россию», чтобы ему точно поверили.

«По нашей легенде злобные натовцы планируют облучать физически и биологически русский народ. Поэтому наши учителя должны будут обучиться сопротивляться этому с помощью примитивных средств защиты, как шапочка из фольги», - объяснил он суть пранка.

По словам Бохана, он с помощью нейросети и «старого бланка» с логотипом партии оформил текст «приказа». К нему он прикрепил инструкцию по изготовлению шапочек из фольги.

В Минобразования Воронежской области отметили, что учителя проявили исполнительность, патриотизм и креативный подход, но жаль, что не отличили инициативу партии от неуместной шутки.

В конце октября пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал о доносе американского сенатора Бена Кардина в ФБР, которого они с Лексусом (Алексеем Столяровым) разыграли, беседуя от имени экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщили «Известия».

В конце лета сообщали, что пранкеру Эдварду Билу могли ампутировать ногу.

Белоруссия Школы Учителя Россия НАТО
10 ноября 2024, 00:35
Путин поздравил полицейских с Днем сотрудника внутренних дел
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. В своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, он указал на их мужество, веру в силу закона и справедливость.

Российский лидер отметил, что в этот день лучших слов достойны настоящие профессионалы МВД, для которых обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан является делом жизни.

«Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости», - добавил президент.

Путин добавил, что в семьях ветеранов МВД новые поколения воспитывают в традициях чести, патриотизма и верности долгу.

Ранее Путин направил поздравление российским следователям в их профессиональный праздник. Он отметил, что в условия проведения СВО следствие решает особые задачи, делая это с риском для жизни.

Праздники Владимир Путин Патриотизм

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