В Госдуме осудили глумившихся над погибшими в «Крокусе» блогерш

«В таких случаях нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и высказали недовольство, я бы их поддержал», - заявил парламентарий.

Приехавшие в Москву из Владимирской области блогерши организовали встречу со своими подписчиками недалеко от сгоревшего «Крокус Сити Холла». Девушки записали ролик, в котором сравнили встречу с поклонниками с терактом.

Эта запись привлекла внимание подмосковного главка СК. Правоохранители начали поиски авторов видео, чтобы проверить их на публичное оправдание терроризма.