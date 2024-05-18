В Госдуме объяснили, как потратить маткапитал на пенсию

«До наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели», - уточнила она.

Она напомнила, что маткапитал можно также использовать для улучшения жилищных условий после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом приобретать аварийное жилье или делать в квартире ремонт на эти деньги нельзя.

Кроме того, разрешается оплатить посещение детского сада, получение образования в школе или вузе, заплатить за общежитие в учебном заведении.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что программа выплаты материнского капитала семьям с детьми доказала свою эффективность, поэтому ее нужно продлить до конца 2030 года.