18 мая 2024, 03:36

В Госдуме объяснили, как потратить маткапитал на пенсию

РИА «Новости»
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Россиянки смогут использовать материнский капитал для формирования накопительной части своей пенсии. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«До наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели», - уточнила она.

Она напомнила, что маткапитал можно также использовать для улучшения жилищных условий после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом приобретать аварийное жилье или делать в квартире ремонт на эти деньги нельзя.

Кроме того, разрешается оплатить посещение детского сада, получение образования в школе или вузе, заплатить за общежитие в учебном заведении.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что программа выплаты материнского капитала семьям с детьми доказала свою эффективность, поэтому ее нужно продлить до конца 2030 года.

Пенсия Дети Семья
17 мая 2024, 22:34
Компания Danone завершила продажу российского бизнеса «Вамин Р»
РИА «Новости»
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Французская корпорация Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании «Вамин Р». Об этом Danone сообщила в пресс-релизе.

«Вслед за опубликованным 22 марта 2024 года релизом, в котором Danone объявила о получении разрешения российских регулирующих органов, <…> Danone объявляет о завершении этой сделки», - уточнили представители предприятия.

О том, что молочная компания «Вамин» из Татарстана хочет купить российские активы Danone стало известно в феврале 2021 года. Владельцем «Вамин Татарстан» является 29-летний предприниматель Минтимер Мингазов.

Danone заявила об уходе с российского рынка в октябре 2022 года.

Татарстан Бизнес
17 мая 2024, 21:35
Штрафы за курение в неположенных местах предложили значительно увеличить
РИА «Новости»
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За нарушение законодательства сфере торговли табачной продукцией предложили ужесточить наказание. О новых штрафах в Telegram-канале рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

За повторное нарушение правил продажи табачной продукции предложили приостанавливать работу торговой точки до 90 дней. А за повторную продажу сигарет несовершеннолетним может грозить уголовная ответственность.

Согласно инициативе, штраф за курение в неположенном месте вырастет до 15 тысяч рублей. Курильщикам на детской площадке придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Также в пакет антитабачных законов внесли запрет на продажу вейпов в павильонах. Маркетологи поделились мнением , как ограничения повлияют на табачный рынок России.

Штрафы Законы Правила Россия
17 мая 2024, 20:10
Экс-журналиста «Дождя» Бакалейко объявили в розыск в России
РИА «Новости»
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Бывшего журналиста телеканала «Дождь»* Богдана Бакалейко** объявили в розыск в России. Сообщение об этом появилось в базе розыска МВД.

«Богдан Владимирович Бакалейко**, 16 мая 1991 года [рождения]», - говорится в карточке.

Известно, что журналиста-иноагента разыскивают по уголовной статье, но по какой конкретно - в базе не указано. Бакалейко** признали иноагентом в марте 2023 года.

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любого уровня. Им также запрещено быть наблюдателями и спонсорами кандидатов.

* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Россия Иноагенты
17 мая 2024, 13:10
Исторический минимум безработицы зафиксировали в России
Пресс-служба Кремля
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В России установлен фактически исторически минимальный уровень безработицы. Ее почти нет в стране, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

По его словам, хороших показателей удалось достичь благодаря целому ряду обстоятельств. В частности, экономической политике, проводимой руководством страны.

«У нас исторически минимальный уровень безработицы… Ее почти нет», - подчеркнул глаза государства.

По данным Росстата, в марте безработица в стране упала до исторического минимума. Она составила всего 2,7%, что составляет два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. В феврале показатель был на уровне 2,8%. Путин заявлял, что в ближайшее время безработица россиянам не грозит.

Кремль Россия Владимир Путин

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