11 марта 2024, 20:00

В Госдуме назвали бредом и фейком «приказ Шойгу» о новой мобилизации

РИА «Новости»
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Появившийся в соцсетях приказ о новой мобилизации является полнейшим бредом, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, вброс этого фейка — дело рук оппонентов России.

Появившийся в соцсетях приказ о новой мобилизации является полнейшим бредом, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, вброс этого фейка - дело рук оппонентов России.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», - подчеркнул Картаполов.

Фотографию приказа о «дополнительном призыве на военную службу по мобилизации» начали тиражировать в социальных сетях с начала марта.

В этом фейковом документе указывали, что военкоматам якобы поручили призвать на службу в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек к 1 июня 2024 года. Документ, как указывали авторы подделки, будто бы подписал глава Минобороны Сергей Шойгу 6 марта.

Президент России Владимир Путин ранее отвечал на вопросы о возможности повторной мобилизации в стране, указывая, что никаких мобилизационных мероприятий не планируется.

Частичная мобилизация в РФ
11 марта 2024, 19:11
Врачи назвали два фактора преждевременной смерти у женщин
Freepik
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Риск смерти у женщин, страдающих от ожирения и инфицированных высокорисковыми штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ), почти втрое выше по сравнению с теми, кто не имеет этих проблем. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в PLoS One.

Проанализировав обширные данные пациенток, команда из Йоркского университета выявила, что женщины с метаболическим синдромом и ВПЧ высокого риска подвергаются риску смертности в 2,6 раза чаще.

Исследование, базирующееся на данных Национального обследования здоровья и питания США с участием 5101 человека, включая 3274 женщины, обнаружило, что более четверти женщин с метаболическим синдромом также были инфицированы ВПЧ.

Метаболический синдром, или ожирение, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Взаимосвязь метаболического синдрома и ВПЧ пока остается предметом для дальнейших исследований.

Ранее дерматолог Александра Парфенова рассказала, что папилломы никак не связаны с ВПЧ.

Исследования Женщины Рак
11 марта 2024, 18:29
Закрылась пермская парикмахерская, где заставили подметать пенсионерку
РИА «Новости»
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Парикмахерская в Перми, где сняли видео с издевательствами над пожилой женщиной, прекратила работу по старому адресу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Салон находился на улице Плеханова, 55. Сейчас на дверях висит объявление о переезде, но новый адрес там не указали.

В офисе по соседству корреспонденту агентства сообщили, что парикмахерская закрылась в январе–феврале, а освободившееся помещение пустует.

Телефон салона, указанный в электронных справочниках, недоступен. Страница парикмахерской во «ВКонтакте» оказалась заблокированной. Сотрудница, которая может быть причастна к издевательствам над пенсионеркой, не отвечает на звонки.

На прошлой неделе в Сети опубликовали видео , на котором мастер заставляет пожилую женщину подметать пол в парикмахерской и нецензурно кричит на нее. Ролик привлек внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина - он поручил возбудить уголовное дело.

Работница салона сообщила 59.ru , что видео сняли еще в 2023 году. По словам парикмахера, пенсионерка попросила постричь ее очень коротко и сказала, что у нее есть деньги. Мастер пообещала оформить стрижку как мужскую, чтобы уменьшить цену.

Сотрудница сообщила, что после стрижки пожилая женщина протянула ей пять рублей и начала смеяться в лицо. Тогда парикмахер не выдержала и заставила пенсионерку убираться. Видео, по словам мастера, выложила в Сеть из мести ее бывшая коллега.

Пермский край Пермь Пенсионеры Россия
11 марта 2024, 17:31
Требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин ужесточил требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков. Закон для повышения прозрачности их работы и усиления борьбы с нелегальным производством разместили на сайте официального опубликования правовых актов

В документе, в частности, уточнили правила использования оборудования для производства подобной продукции, а также процесс денатурации.

Там же прописано повышение минимального размера уставного капитала организаций, которые обращаются за лицензией на производство этилового спирта. С 1 июля 2026 года он вырастет до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. Причем оплата его запрещается неденежными и заемными средствами.

Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей будет основанием для аннулирования лицензии по суду.

С 1 июля 2025 года в России появится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Им запретят занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать компании, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков , или уже имеют ее.

Исключать из перечня будут через пять лет после внесения. Есть возможность досрочного исключения, например, по решению суда.

Алкоголь Россия Владимир Путин
11 марта 2024, 16:21
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Global Look Press
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Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные выхода премьеры. Соответствующий отчет опубликовали на портале Kinobusiness.com.

Как стало известно, с 7 по 10 марта экранизация романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина собрала 336 миллионов рублей.

Второе почетное место занял фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» с выручкой 161,3 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 92,2 миллиона рублей, собранными за праздничные выходные.

Накануне Андреасян признался, что готовился к съемкам фильма «Онегин» пять лет.

«Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть „Евгения Онегина“. Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние», - объяснил режиссер.

Ранее стала известна дата премьеры «Холопа-3».

Режиссер Фильмы Премьеры Россия

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