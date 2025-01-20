В Госдуме допустили внеплановое повышение пенсий россиян в этом году

«Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом - вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть еще 2-3%», - отметил он.

Увеличение выплат может коснуться неработающих пенсионеров, поскольку они являются самой незащищенной категорией населения. Очевидна, однако, и поддержка работающих пенсионеров, выплаты которым в этом году проиндексируют впервые с 2016 года.

Тумин подчеркнул, что из-за роста цен внеочередная индексация пенсий уже назрела.

Доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин ранее в понедельник сообщил, что дополнительная индексация пенсий, которая должна произойти 1 февраля, затронет и выплаты, которые граждане России получили в январе.