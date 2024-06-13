13 июня 2024, 02:32

В ГД внесут проект о праве получать на руки зарплату не ниже МРОТ

РИА «Новости»
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В Госдуму представят на рассмотрение законопроект, по которому работники будут получать на руки заработную плату не ниже МРОТ. Об этом в Telegram-канале написал один из авторов проекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

«Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Нилов отметил, что зарплату на уровне МРОТ получают около пяти миллионов россиян, и сейчас с этой суммы удерживается подоходный налог, что недопустимо.

МРОТ с 2025 года составит более 22 тысяч рублей в месяц. Со следующего года этот показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых россиян.

Госдума РФ Налоги Зарплаты
13 июня 2024, 01:23
Традиционный сплав на секс-куклах отменили в Ленобласти
Global Look Press
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Шуточный сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge отменили в Ленинградской области. Организатор и идейный вдохновитель соревнований Дмитрий Булавинов объяснил «Фонтанке», что такое решение приняли из-за позиции властей.

Шуточный сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge отменили в Ленинградской области. Организатор и идейный вдохновитель соревнований Дмитрий Булавинов объяснил «Фонтанке» , что такое решение приняли из-за позиции властей.

Заявку на проведение мероприятие подали весной. На запрос ответило ОМВД по Приозерскому району. В полиции указали, что проведение сплава на надувных куклах для взрослых вызывает «негативный резонанс» в обществе. Соревнования настоятельно рекомендовали отменить.

Организаторы пояснили, что хотя «настоятельные рекомендации» не являются абсолютным запретом, проведение мероприятия в этом случае было бы «как минимум, легкомысленно».

В Казани начались Игры БРИКС-2024. На церемонии открытия по видеосвязи выступил президент России Владимир Путин.

Ленинградская область Запреты Россия Полиция
12 июня 2024, 18:08
Команды всех регионов России по боксу исполнили гимн страны 12 июня
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Сборные и команды всех регионов России по боксу провели флешмоб 12 июня. В честь Дня России они исполнили гимн страны.

Во флешмобе участвовали спортсмены всех возрастов. В Московской области сборные команды спели гимн на спортивной базе «Лесная опушка».

В Воскресенске к Дню России приурочили автопробег. Колонна автомобилей, украшенных российским триколором, также проехала по центральным улицам в Егорьевске, Серебряных Прудах, Коломне, Луховицах и Зарайске. В поселке Лунево городского округа Химки состоялся концерт.

Кроме того, жителей округа порадовали мастер-классами, анимационными программами для детей, танцевальными флешмобами.

В поздравлении к Дню России президент Владимир Путин отметил, что праздник отмечается «с уважением к стране, с почитанием ее многовековой истории» и достижений. Он подчеркнул, что Россия знала сложные времена, но ее народ неизменно справлялся с трудностями.

Праздники Флешмобы Бокс Россия
12 июня 2024, 16:42
Россиянам объяснили рост случаев изъятия паспортов на границе
Global Look Press
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Число случаев изъятия у россиян заграничных паспортов при выезде из страны резко увеличилось. Причиной стали ошибки в документах, сообщил РБК.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что всплеск обращений об изъятых паспортах зафиксировали в мае и июне.

«Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», - указал он.

Сотрудники пограничной службы находили в документах опечатки: неправильное написание имени или города, ошибки в датах. Чаще всего проблемы возникали с загранпаспортами, не имеющими биометрию.

Ранее о риске проблем с документами путешественников предупредила Ассоциация туроператоров России. Проблемы могут возникнуть из-за советского наименования населенного пункта, а также из-за особенностей транслитерации. В АТОР добавили, что одного пассажира не хотели пропускать через границу из-за того, что в качестве места рождения в его паспорте указали «Ленинградская область» без детализации.

Паспорта Туризм Россия
12 июня 2024, 14:38
Россияне смогут сами продавать залоговое жилье
Freepik
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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита. При отсутствии ограничений кредитная организация в течение 10 рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи.

Деньги от сделки сначала поступят банку, а потом заемщику. Одно из уточнений - продать жилье можно, если ипотечный кредит брали не в предпринимательских целях.

Ранее Путин подписал закон о выплатах многодетным на погашение ипотеки до 2030 года. При рождении третьего или последующих детей смогут получить 450 тысяч рублей. Также президент предложил проиндексировать выплаты работающим пенсионерам с 2025 года. Правительство должно подготовить и принять законопроект в весеннюю сессию.

Банки Законы Россия Кредиты Ипотека

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