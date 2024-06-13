В ГД внесут проект о праве получать на руки зарплату не ниже МРОТ

«Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Нилов отметил, что зарплату на уровне МРОТ получают около пяти миллионов россиян, и сейчас с этой суммы удерживается подоходный налог, что недопустимо.

МРОТ с 2025 года составит более 22 тысяч рублей в месяц. Со следующего года этот показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых россиян.