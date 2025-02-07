В ГД допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе

«Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта. Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей», - сказала она.

По словам Бессараб, авторы законопроекта изучили подобный опыт изменения трудовых отношений в европейских странах и выяснили, что сокращение рабочей недели послужило для сотрудников стимулов эффективнее и быстрее выполнять свои задачи, а также меньше отвлекаться от работы.

Депутат добавила, что инициатива затронет сотрудников офисов, а также тех людей, которые работают в сфере торговли и предоставления услуг. Для работников производств сократить рабочую неделю не получится, поскольку «это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда России с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа.