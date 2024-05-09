«В эти колеса можно смотреться!». Как подготовили военную технику к параду в Москве

«Май нас удивляет погодой! Но военные чистили эту технику. Не могу не обратить внимание, что техника, что военные - при полном обмундировании, при параде, с иголочки. В эти колеса можно смотреться!» - рассказал корреспондент «360» Михаил Ракицкий.

Парад Победы уже прошел во Владивостоке, в нем приняли участие свыше 1,6 тысячи человек и порядка 40 единиц техники. Парад принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, на мероприятии собрались представители патриотических организаций, ветераны и множество зрителей.

Власти некоторых регионов, в частности Крыма, приняли решение не проводить парад. Глава региона Сергей Аксенов объяснил это необходимостью соблюдения мер безопасности.