В Духовном управлении мусульман объяснили разрешение многоженства

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По его словам, принятие данной фетвы (богословского заключения) не нарушает нормы светского законодательства России. Гайнутдин объяснил, что речь идет о «религиозном браке - никахе», поэтому регулируется только внутренними установлениями религии.

«Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться за пособиями», - добавил он.

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России накануне разрешил заключать исповедующим ислам до четырех религиозных браков. В ДУМ заявили, что в основе многоженства лежит равноправное отношение мужа ко всем женам.