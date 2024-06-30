30 июня 2024, 01:25

В Crocus Group рассказали о планах восстановления сгоревшего при теракте «Крокуса»

РИА «Новости»
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Фасад сгоревшего во время теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске восстановят. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель компании Crocus Group.

При этом пока в компании не приняли решение, построят ли на месте мемориал памяти погибшим, а также продолжится ли восстановление других его частей.

В Crocus Group напомнили, что площадь здания составляла 400 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил , что планов восстановления концертного зала в «Крокус Сити Холла» нет. До этого губернатор Подмосковья сказал, что на месте «Крокуса» могут создать памятный сквер.

Строительство Теракт в «Крокусе»
29 июня 2024, 18:34
Глава Чечни призвал Бастрыкина «предельно аккуратно» говорить об исламе и терактах
РИА «Новости»
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Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину следует аккуратнее высказываться об исламе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал слова Бастрыкина о том, что теракты в Ростове-на-Дону и в Дагестане совершили «террористы-исламисты». Кадыров напомнил, что ни одна религия не призывает убивать невинных и «устраивать жестокую кровавую резню».

«При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», - указал он.

Глава Чечни добавил, что заявления такого рода могут «закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране». Кадыров отметил, что сегодня народы России сплотились, и этим надо дорожить.

Террористы 24 июня открыли стрельбу в Дагестане , сожгли синагогу и напали на православную церковь и пост ДПС. Жертвами терактов в Махачкале и Дербенте стал 21 человек. Большинство погибших - сотрудники полиции.

Чечня Следственный комитет России Ислам Захват заложников в ростовском СИЗО Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
29 июня 2024, 15:14
Глава СК Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России
Unsplash
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Закрывающую лицо одежду следует запретить. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил председатель СК Александр Бастрыкин, его процитировал РБК.

Он прокомментировал слова посетителя форума о том, что в Узбекистане запретили носить никаб. Бастрыкин признался, что не знает, почему подобный закон до сих пор не приняли в России. Он отметил, что выступает против ношения никаба и призвал Госдуму принять инициативу о запрете закрытой одежды.

«Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», - подчеркнул глава СК.

Ранее против ношения никаба высказался глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что эта одежда несвойственна кавказским народам, она также дает террористам возможность скрываться или проносить запрещенные предметы.

В июне депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете никабов. Парламентарий Михаил Матвеев подтвердил, что целью инициативы является обеспечение безопасности россиян.

Санкт-Петербург Следственный комитет России Ислам
29 июня 2024, 14:30
Участники патриотического проекта «Поезд памяти» прибыли в Москву
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Почти 200 школьников, участников патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», прибыли в Москву. Об этом рассказала сенатор Инна Святенко в Telegram-канале.

«Поезд памяти» торжественно встретили на Ленинградском вокзале. Проект объединил победителей олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны.

«В рамках патриотического воспитания важно дать ребятам посетить места боевой славы, лично прикоснуться к истории Победы и узнать, возможно, новую историю о родственниках, участниках Великой Отечественной», - отметила Святенко.

По ее словам, посещение знаковых для России и Белоруссии мест и военно-исторических музеев формирует у школьников патриотизм, гражданскую позицию и уважение к истории страны.

Накануне сообщалось, что участников проекта «Поезд памяти» привезут к парку «Патриот» на автобусах компании «Мострансавто».

Дети Школьники Поезда Москва
29 июня 2024, 03:42
Чем выше, тем больше. Россиянам рассказали, от чего зависит размер пенсии
Freepik
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Размер пенсии в РФ зависит от официальной заработной платы. Самое большое количество пенсионных баллов можно приобрести, если годовая зарплата составляет от 2,2 миллиона рублей. Об этом заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА «Новости».

«Чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсионных баллов и, следовательно, тем больше будет размер пенсии», - объяснила она.

По словам эксперта, ежегодно можно зарабатывать до 10 баллов. Такое количество получат россияне, получающие 2,225 миллиона рублей в год. Минимальное число баллов за всю трудовую деятельность - 30.

«Кроме того, на размер пенсии влияет страховой стаж. Согласно изменениям, внесенным в 2024 году, для получения пенсии нужно проработать не менее 15 лет, включая нестраховые периоды», - сказала Солодовникова.

Ранее в Госдуме одобрили во втором чтении закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Если его примет Совфед и подпишет президент, то с 1 февраля в стране возобновят ежегодную индексацию выплат тем пенсионерам, которые продолжают работать. На это правительству потребуется 96,5 миллиарда рублей в 2025 году, 177 миллиардов в 2026 году и 260 миллиардов в 2027-м.

Пенсия Россия Деньги

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