В Челябинске предложили поменять анализ погоды для отмены занятий в школах

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Ранее с жалобами на этот счет выступили родители, дети которых мерзли в среду на занятиях.

«Во многих школах Челябинска столбик термометра опускался до -23 градусов, а порывы ветра были на столько сильны, что по ощущениям было -32. Естественно, у родителей возник вопрос, учится ребенок или нет», - отметил Безруков.

Он уточнил, что в семи районах города температура воздуха в одно время может отличаться на несколько градусов, также может быть разная сила ветра.

«Может стоит прекратить играть в ромашку? Такой подход в современных условиях, просто устарел», - подчеркнул эколог.

Специалист призвал пользоваться круглосуточной системой онлайн мониторинга для принятия решений об отмене уроков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что москвичей в феврале ждут морозы и снегопады.