06 апреля 2024, 00:35

В Чечне запретили слишком быструю музыку

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Правительство Чечни утвердило темп от 80 до 116 ударов в минуту обязательным для всех музыкальных, хореографических и вокальных произведений в регионе. Об этом заявил министр культуры республики Муса Дадаев, его слова привело издание «Чеченская Республика Сегодня».

Министр культуры Чечни провел большое совещание с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов республики. В ходе встречи он озвучил свое решение, согласованное с чеченским главой Рамзаном Кадыровым.

В Минкультуры проводят масштабную работу по вопросу соответствия чеченских музыкальных композиций менталитету региона.

«Музыкальная культура чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей - культурное наследие чеченского народа», - заявил Дадаев.

Ранее духовное управление мусульман Чечни утвердило обязательные нормы при проведении свадеб в республике. Запретили «любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам».

Чечня Рамзан Кадыров Музыка
05 апреля 2024, 21:23
Минюст включил в список иноагентов писателя Михаила Веллера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов писателя Михаила Веллера*. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

По данным Минюста, Веллер* выступал против специальной военной операции, призывал к действиям, которые могут разрушить территориальную целостность страны.

«Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», - уточнили в министерстве.

Еще Минюст добавил в реестр иноагентов предпринимательницу Анастасию Татулову*. Она тоже выступала против СВО и распространяла недостоверную информацию, направленную для формирования негативного образа России.

Ранее листа группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Артист негативно высказался в адрес военных на видеохостинге YouTube.

* Признан в России иностранным агентом.

Россия Иноагенты Писатели
05 апреля 2024, 20:42
«Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд иск к оператору газопровода BBL
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская компания «Газпром экспорт» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к оператору газопровода BBL. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Исковое заявление против подали 5 апреля. Подробности дела в картотеке отсутствуют.

Известно, что Balgzand Bacton Line Company (BBL Company) отвечает за эксплуатацию магистральной трубы, соединяющей Нидерланды и Великобританию. Среди ее акционеров - Gasunie BBL B.V., которая связана с «Газпромом» соглашением от 2007 года о взаимном участии в проектах Nord Stream и BBL.

Другой акционер BBL Company - компания Uniper Ruhrgas BBL B.V. - проиграла в марте суд с «Газпромом». Суд запретил дочерней компании немецкого энергоконцерна Uniper продолжать разбирательства с «Газпромом» за рубежом.

Великобритания Суд Экспорт Нидерланды Газпром
05 апреля 2024, 20:15
Национальный индекс гостеприимства создадут в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России планируют создать Национальный индекс гостеприимства. Он позволит оценивать туристическую репутацию регионов, городов и самих отелей, сообщили «Аргументы и Факты».

По данным издания, проект нацелен на повышение уровня качества и безопасности туризма. Индекс поможет создать более привлекательное мнение о регионах, отдельных городах, а также повысит репутацию отелей, кемпингов и хостелов.

Организаторы проекта, включая издательский дом «Аргументы и факты», считают, что защита прав туристов является их приоритетной задачей.

В первую очередь создадут сайт, на котором отели будут публиковать свои анкеты, информацию об услугах и сервисах. Затем сами туристы оценят их работу. При этом журналисты и читатели aif.ru выступят в роли первых тайных гостей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что в майские праздники Сочи посетят около 340 тысяч туристов. По его словам, цены на отдых пока не выросли.

Путешествия Туризм Отели Москва
05 апреля 2024, 19:27
Дочерей сотрудницы «Мособлэнерго» наградили за помощь при эвакуации «Крокуса»
Читайте нас в: Google Новости
Двух дочерей директора департамента по организации и контролю закупочной деятельности «Мособлэнерго» Анастасии Мартыненко наградили за помощь при эвакуации людей из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Встреча с 18-летней Анной и 14-летней Ульяной прошла в аппарате управления «Мособлэнерго», где трудится их мать. Гендиректор компании Владимир Бойко вручил девушкам почетные грамоты, памятные подарки и благодарственные письма.

Он также поблагодарил маму Анны и Ульяны за воспитание прекрасных дочерей. Бойко назвал девушек примером для подражания.

Анна и Ульяна работали в гардеробе «Крокуса» от студенческой организации. Для младшей дочери это был первый рабочий день в жизни. Во время стрельбы девушки не растерялись и указали паникующим людям дорогу к безопасному выходу. Они вывели на улицу десятки посетителей.

Ранее сотрудников Ступинского территориального управления «Мособлпожспас» наградили за помощь при разборе завалов после теракта в «Крокусе». В спасательной операции участвовали более 15 работников ПСЧ-334.

Награды Эвакуации Теракт в «Крокусе»

Новости по теме