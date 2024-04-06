В Чечне запретили слишком быструю музыку

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Министр культуры Чечни провел большое совещание с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов республики. В ходе встречи он озвучил свое решение, согласованное с чеченским главой Рамзаном Кадыровым.

В Минкультуры проводят масштабную работу по вопросу соответствия чеченских музыкальных композиций менталитету региона.

«Музыкальная культура чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей - культурное наследие чеченского народа», - заявил Дадаев.

Ранее духовное управление мусульман Чечни утвердило обязательные нормы при проведении свадеб в республике. Запретили «любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам».