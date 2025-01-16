16 января 2025, 12:47

В Бурятии собака спасла закрытую в рюкзаке кошку

РИА «Новости»
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Железнодорожники при помощи кинолога с собакой нашли в вагоне с углем в Улан-Удэ кошку и спасли ее. Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Автоматическая система осмотра подвижного состава зафиксировала бесхозный предмет в грузовом вагоне, который отцепили от поезда в целях безопасности.

Служебную собаку заинтересовал рюкзак. Сотрудники транспортной полиции открыли его и увидели внутри кошку, страдавшую истощением. Вероятно, животное долгое время находилось в сумке, поскольку вагон следовал из Кузбасса на Дальний Восток.

Кошку показали ветеринару, который оказал ей медицинскую помощь. Животное приютил один из сотрудников вокзала.

Собака, которую ранее бросили в подмосковной электричке , обрела новых хозяев. Пса оставили в вагоне вместе с кормом и пеленками.

Собаки Животные Кошки
16 января 2025, 13:03
Идею увеличения пособия по уходу за ребенком до 60% назвали непросчитанной
РИА «Новости»
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Предложение фракции ЛДПР увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 60% можно назвать нереалистичным и непросчитанным. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С инициативой выступила группа депутатов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Парламентарии предложили увеличить пособие по уходу за ребенком возрастом до полутора лет с 40 до 60% среднего заработка родителя.

«Это достаточно непросчитанное предложение. Работодатели уплачивают за сотрудников страховые взносы, которые при нормальных условиях труда составляют 30%. Из них 22% уходят на пенсионное обеспечение, а оставшиеся 8% делятся на социальное и обязательное медицинское страхование. И при увеличении формировании увеличенных страховых взносов система не справится с нагрузкой. Мы же не платим 60% взносов. Чтобы средств хватило на такое увеличение пособий, необходимо увеличивать и взносы», - пояснила Бессараб.

Она допустила, что авторы инициативы и сами, скорее всего, понимали, что проект не пройдет, однако им хотелось попытаться. Депутат также напомнила, что пособие растет и индексируется с каждым годом.

Ранее россиянам рассказали об увеличении размера пособия по родам и беременности. Максимальная сумма пособия превысит один миллион рублей.

Дети Выплаты в России Депутаты
16 января 2025, 11:38
Россиянам назвали способы защиты от выманивающих пароли ботов
РИА «Новости»
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Пытающиеся выманить одноразовый пароль для входа в сервис при двухфакторной аутентификации боты в основном звонят с неофициальных номеров. Их можно отличить по паузам «невпопад» или по дефектам речи, сообщил РИА «Новости» эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

Он объяснил, что одноразовые пароли используются на сайтах банков и в приложениях. Их сообщают пользователю по электронной почте, push-уведомлениями или в виде смс-сообщений.

«Автоматические боты порой имеют сбои в речи, слышны паузы не на месте или роботизированные интонации. Номер входящего звонка не совпадает с официальным контактом сервиса или банка. Мошенники часто создают ощущение паники, они просят срочно зайти на сайт или продиктовать код. Официальные службы не будут угрожать блокировкой или подгонять пользователя», - сказал Истомин.

Эксперт посоветовал внимательно относиться к смс или каждому звонку, а также ни в коем случае не сообщать коды для входа, даже если звонят якобы из банка или техподдержки.

Ранее клиентов маркетплейсов предупредили о мошеннической схеме с обманом детей.

Мошенничество
16 января 2025, 03:49
Россиянам напомнили о законной возможности продлить отпуск
РИА «Новости»
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Прерванный больничным отпуск можно использовать после выздоровления. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила об этом РИА «Новости».

Она посоветовала не отказываться от права открыть больничный , если проблемы со здоровьем случились во время ежегодного оплачиваемого отпуска. Стенякина сообщила, что по российскому законодательству оставшиеся дни можно использовать сразу после излечения или перенести на другое время.

«Чтобы добавить дни, достаточно устно предупредить работодателя, что вы ушли на больничный. Листок нетрудоспособности передавать тоже не нужно - о нем в организацию сообщит Соцфонд», - сказала депутат.

Работнику не придется возвращать отпускные в случае переноса неиспользованных дней. Стенякина сообщила, что работодатель просто произведет перерасчет при выплате ближайшей зарплаты. Пособие по временной нетрудоспособности больной получит в любом случае.

В России вступили в силу новые правила начисления больничных. Размер пособия зависит от стажа и заработка.

Отпуск Работа
16 января 2025, 03:36
Суд обязал россиянина доплатить 1,37 млн рублей за давно купленный автомобиль
Freepik
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Россиянина обязали доплатить почти 1,4 миллиона рублей за купленный им в Китае автомобиль. Федеральная таможенная служба заявила в суд о факте занижения стоимости ввезенного в Россию транспорта, сообщил портал Quto.ru.

Изначально ФТС выступила с требованием доплатить 734,5 тысячи рублей, однако декларант решил оспорить корректировку в суде. За весь период судебного разбирательства, на эту сумму начисляли пени. В итоге она достигла 1,37 миллиона рублей. Судья вынес решение, что ее нужно будет выплатить полностью.

Авторы портала отметили, что такая ситуация произошла потому, что россиянин приобрел ввезенную в страну машину по поддельному инвойсу, в котором занизили ее стоимость. Неофициальные дилеры импортировали и реализовывали такие автомобили по более низким ценам, чем в официальных автосалонах.

Ранее в России спрогнозировали падение объемов продаж новых автомобилей на 15%, что приблизит уровень рынка к показателям 2016 года.

Россия Машины Китай

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