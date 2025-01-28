28 января 2025, 15:38

В Белогорске начали войну с воронами

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В Амурской области власти Белогорска заказали биоакустические и лазерные отпугиватели, а также искусственные чучела, чтобы прогнать загадивших город ворон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Станислав Мелюков.

Он рассказал, что в детском саду на Северной улице пожаловались на птиц, прилетающих ночевать. Детям они не угрожают, однако за несколько дней покрыли пометом почти всю территорию. С той же проблемой столкнулись и в районе городской администрации.

«Вроде как и смешно, наверное, читать про такие проблемы, но, на самом деле, не очень весело. Приходится решать и их», - заявил Мелюков.

Он подчеркнул, что убивать птиц петардами и вешать их тела городские власти не будут.

Прошлой осенью на террор со стороны ворон пожаловались жители Люберец. Пернатые бандиты принялись закидывать камнями их самих и припаркованные автомобили.

Орнитолог объяснила поведение птиц местью - предположительно, за разоренные кем-то гнезда.

Птицы Детские сады
28 января 2025, 18:51
Патриарх Кирилл призвал запретить сатанизм в России
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России как экстремистского движения. Об этом он заявил на открытии XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

Патриарх счел недопустимым, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, ведут активную деятельность в стране. Речь идет о проведении обрядов, вербовке молодежи и открытой регистрации групп в сообществах и социальных сетях.

«В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», - отметил предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха Кирилла, государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, а также навязыванию через рекламу религиозных учений и практик.

Особенно внимательно, по его словам, нужно отслеживать информацию о проведении неоязыческих мероприятий в образовательных организациях.

Гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников ранее призвал издать законы против практикующих различные эзотерические практики специалистов. В Госдуме также все чаще стали звучать предложения о запрете рекламы услуг тарологов и нумерологов на законодательном уровне.

Религия Патриарх Кирилл
28 января 2025, 13:48
Все фракции Госдумы выступили за полный запрет вейпов в России
РИА «Новости»
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С инициативой о полном запрете вейпов в России выступили все фракции Госдумы. Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу», - подчеркнул он.

Володин призвал всех объединить возможности, чтобы добиться запрета.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев , в свою очередь, заявил, что на вейпы подсели за последние несколько лет десятки миллионов россиян, в том числе дети. Это нанесло огромный удар по здоровью граждан. Он указал на необходимость ограничения продажи этих товаров, запрета на их ввоз в страну и производство на территории России.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее уточнила, что проблема увлечения подростков вейпами носит комплексный характер, поэтому решать ее необходимо с разных сторон.

Курение Госдума РФ Запреты
28 января 2025, 13:29
В Сети появились вакансии для аэропортов юга России. Когда ждать открытия?
РИА «Новости»
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Несколько аэропортов на юге России начали искать сотрудников на позиции диспетчеров, инспекторов по досмотру, руководителей группы пассажирского обслуживания и других специалистов. Воздушные гавани готовы возобновить работу сразу после отмены ограничений, рассказали 360.ru в аэропортовом холдинге «Аэродинамика», управляющим аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе.

«В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим обучения и тренировки, чтобы специалисты сохраняли компетенции и навыки, и были готовы возобновить работу, как только примут соответствующее решение», - заявили в пресс-службе.

В холдинге добавили, что часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи. Компания также поддерживает укомплектованность кадрового состава аэропортов Анапы и Краснодара, публикуя вакансии на освободившиеся должности, а также занимаясь подготовкой специалистов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«В том числе это касается и специальностей, задействованных в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно, для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы», - подчеркнули в «Аэродинамике».

При этом в пресс-службе аэропорта Геленджика отметили, что на данный момент о возобновлении работы воздушной гавани в формате регулярных рейсов «не может быть и речи».

На юге России 12 аэропортов приостановили работу в феврале 2022 года. Такое решение приняли ради безопасности полетов.

Авиация Самолеты Россия
28 января 2025, 12:55
Путь от телохранителей до воинов. Как лейб-казаки вошли в историю России и Европы
РИА «Новости»
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В этом году лейб-гвардии Казачьего полка исполняется 250 лет. За свою историю объединение трансформировалось от сопровождения и охраны русских императоров до полноценного войска, которое оставило память о себе не только в России, но и в странах Европы. Кто такие лейб-казаки и какие подвиги они совершили — в материале 360.ru.

Как лейб-казаки усмирили мятежную Польшу Охрана императора на поле боя Последний бой лейб-казаков Финальной военной кампанией для Лейб-гвардии Казачьего полка стала Первая мировая война. Последующие революции сильно ударили по подразделению. Фактический роспуск произошел в 1918 году, но часть бойцов попыталась возродить полк в составе белого движения.

Окончательную точку поставила эмиграция. Но уехавшие в Европу лейб-казаки не забыли свою историю, сохранили атрибутику и трофеи. Сейчас они хранятся в музее Лейб-гвардии Его Величества полка в одном из пригородов Парижа.

Несмотря на проявленное мужество и успехи в боях задачи по охране русского императора с лейб-казаков никто не снимал. Отправившийся в гущу сражения на Битву народов под Лейпцигом император Александр I попал в опасную ситуацию, когда вражеская кавалерия пробила брешь в рядах коалиционных войск и могла дойти до ставки русского царя.

«Лейб-казаки со страшной силой врезались во фланг неприятеля. Неожиданность и сила удара были громадны, и дали блестящий результат. Огромные массы неприятельской кавалерии заколебались, сразу остановились; объятая страхом кавалерия повернула назад на стоявшую за ней пехоту», - так писали историки о подвиге бойцов.

В память о проявленном мужестве император Николай I, в повелел лейб-казакам отмечать свой полковой праздник в день Битвы народов.

Первым испытавшим силы лейб-казаков в настоящих боевых условиях стал император Павел I, который направил церемониальных телохранителей в Голландию в составе корпуса русского генерала Ивана Германа фон Ферзена в Голландию.

Проверка боем для лейб-казаков оказалась неудачной. Из-за срыва коммуникации с союзниками-англичанами российских воинов перебили, а их командир попал в плен к французам. Но все последующие военные выступления лейб-казаков навсегда вошли в историю Впервые лейб-казаки отличились в кампании 1805 года, когда в составе армии полководца Михаила Кутузова.

В битве «трех императоров» при Аустерлице бойцы помогли войскам князя Петра Багратиона и прикрыли отход пехоты и артиллерии. В последующих столкновениях лейб-казаки проявили себя в качестве разведчиков, а также настоящих охранителей войск, которых всячески защищали.

В ходе Русско-шведской войны именно лейб-казаки взяли Гельсингфорс (современный Хельсинки) поставив точку в переходе Финляндии под власть российского императора. Но в это же время в Европе копил силы и захватывал новые территории новый и опасный враг - Наполеон.

Вошедшее в историю как Отечественная война 1812 года стало временем триумфа лейб-казаков, которые сражались с войсками корсиканца под Витебском, Смоленском, Валутиной горой, Бородиным, Тарушиным, Малоярославцем и во многих других.

После отхода Наполеона из России лейб-казаки вышли в авангард, выдавливая противника со своей территории, а также освобождая страны Европы. Прогнав французов до Парижа российские бойцы окончательно поставили точку в попытках европейцев напасть на Россию.

После возвращения из Европы лейб-казаки вернулись к своим прямым церемониальным обязанностям почти на 15 лет. Но их сила и мужества снова понадобились в 1828 году, когда началась война с турками. Два эскадрона вошли в состав русского осадного корпуса под Варной.

Работали лейб-казаки и на территории Царства Польского, склонного к мятежам и заговорам. Для подавления бунта казаки разделились на несколько частей и объединились только перед входом в уже смиренную Варшаву.

В город им придется вернуться еще дважды в 1848 и 1863 году для наведения порядка и борьбы с бандами бунтовщиков.

Охранников отправили на войну

Европа Войны Россия История

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