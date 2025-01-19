19 января 2025, 01:11

В Анапе крещенские купания устроили на пляже

РИА «Новости»
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В Анапе крещенские купания в Черном море организовали на центральном пляже Большого Утриша. Вода там чистая, сообщил Telegram-канал оперштаба Кубани.

«Для безопасности людей там заблаговременно обследовали территорию берега. Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и теплая», - уточнили в штабе.

За безопасностью следят четыре спасателя - трое на суше и один в воде. На всех окунающихся надевают спасательные жилеты из-за волнений на море.

По словам жителя Анапы Владимира Балукова, вода очень чистая, приятная по температуре. Он нырял в зимнее море с головой, к чему готовиться начал за три недели до этого события.

Также мэрия Анапы в своем Telegram-канале сообщила, что в городе организовали крещенские купания в трех оборудованных местах. Кроме пляжа, они пройдут в купели Свято-Никольского храма в станице Благовещенской и в часовне Святой Равноапостольной великой княгини Ольги, расположенной в Крещенском парке.

До этого в Санкт-Петербурге подготовили 16 купелей к празднованию Крещения в 10 районах города, сообщила Gazeta.Spb.

Ранее в МЧС России сообщили о сборе почти 14 тонн мазута у кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в районе Керченского пролива.

Праздники Черное море Православие Инцидент в Керченском проливе Нефть Россия Анапа Крещение
18 января 2025, 09:48
В Госдуме предложили ввести полный запрет на продажу вейпов
РИА «Новости»
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В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей», - написал он.

Володин попросил россиян принять участие в опросе в Telegram и спросил, как они отнесутся к такому закону. Инициативу поддержали 88% голосовавших, 8% высказались против, а 4% воздержались от высказывания мнения.

Ранее возможность запрета розничной продажи вейпов поддержал глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что позицию нужно согласовать с правительством страны и решить этот вопрос раз и навсегда.

Дети Законы Госдума РФ Россия
18 января 2025, 08:32
Россиянам напомнили, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой
Медиасток.рф
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Период автоматического продления прав в России завершится в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве внутренних дел России.

В 2025 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Их нужно будет заменить в течение трех лет с этой даты.

Для получения нового документа водителям предстоит пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и явиться в ГАИ или МФЦ для подачи заявления. За езду с недействительными права водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее россиянам объяснили, когда инспектор дорожно-патрульной службы имеет право проверять телефон. Такие полномочия у инспекторов есть лишь в нескольких случаях для проверки, нарушал ли водитель правила.

Штрафы ПДД Правила Россия Водители
18 января 2025, 07:38
Специалисты завершили экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Shaman
РИА «Новости»
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Специалисты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря известного певца Ярослава Дронова (Shaman), главы пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Экспертизу провели», - сказал он.

О смерти Коробкова-Землянского в своей квартире в возрасте 40 лет стало известно в ноябре 2024 года. Церемония прощания с Коробковым-Землянским состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в закрытом формате.

Проститься с журналистом пришли его друзья, близкие и коллеги, в том числе сам Дронов , народный артист России Игорь Матвиенко, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и певица Юта.

Ранее в Сети появились кадры с церемонии погребения пресс-секретаря певца Шамана.

Музыка
18 января 2025, 04:51
Жительница Челябинска случайно узнала о прописанном в ее квартире Иисусе
РИА «Новости»
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Из-за сбоя в электронной базе паспортного стола в квартире психотерапевта из Челябинска прописался мужчина по имени Иисус. Владелица узнала об этом, когда решила продать жилье, и заказала справку на госуслугах, сообщил сайт 74.ru.

Она жила в квартире на северо-западе Челябинска последние 15 лет, но имела прописку в другом регионе. Одну долю женщина унаследовала от покойного мужа, другую выкупила у его детей и в декабре 2023 года стала единственной хозяйкой.

«Так как я собираюсь продавать квартиру, риелтор посоветовала заказать справочную адресную информацию. Я ее заказала на сайте госуслуг, то есть все официально. И буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», - сказала она.

Иностранец встал на миграционный учет в декабре 2024 года. Представитель МВД объяснил, что произошла ошибка - мужчина поселился с женой в другом доме на этой же улице. Из-за сбоя в электронной базе он прописался в чужой квартире.

Житель Москвы попал в похожую ситуацию. Он забыл пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги», а когда восстановил, узнал о прописавшихся в его квартире иностранцах.

Преступления Бразилия Недвижимость

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