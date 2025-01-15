15 января 2025, 21:40

В Анапе 146 человек обратились за медпомощью после очистки побережья от мазута

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Часть очищавших побережье Черного моря от мазута после аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» волонтеров пожаловалась на проблемы со здоровьем. К медикам обратились 146 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Краснодарского края.

«За период с 18 декабря 2024 года из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью», - уточнили в минздраве.

Из них 142 обратившимся оказали амбулаторную помощь, три человека госпитализировали. Последних уже выписали по выздоровлению. В ведомстве добавили, что в Крыму и Севастополе никто к медикам не обращался.

Кроме того, в Анапе на береговой линии функционируют шесть врачебно-фельдшерских постов, чтобы оказать медицинскую помощь волонтерам и ликвидаторам загрязнений. Там же развернут мобильный штаб территориального центра медицины катастроф региона, оснащенный всем необходимым.

Помимо этого в городской больнице развернули 14 резервных коек с подачей кислорода на случай поступления пациентов, отравившихся парами нефтепродуктов.

Ранее в МЧС России сообщили, что на черноморском побережье собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.

Инцидент в Керченском проливе Врачи Птицы Нефть Россия Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
15 января 2025, 22:54
Россиянам напомнили про главные правила купания в проруби
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Купание в проруби на Крещение Господне может закончиться серьезными проблемами со здоровьем, но тем, кто на это решился, необходимо соблюдать несколько простых правил до и после окунания в студеную воду. Об этом «Медздрав.Инфо» рассказал хирург, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Людям с хроническими заболеваниями сердца, дерматитом и псориазом опасно окунаться в прорубь, поэтому лучше воздержаться от таких купаний. Если противопоказаний нет, то стоит соблюсти ряд правил, чтобы подготовить организм.

Дома можно несколько раз принять контрастный душ, обливаясь холодной водой хотя бы по минуте. При этом нельзя купаться на голодный или полный желудок. Поесть следует за два или три часа до того, как окунетесь в прорубь.

Купаться нужно только в специально оборудованных местах. С собой взять тапочки, полотенце и теплую одежду. Ни в коем случае не пить алкоголь, который расширяет сосуды и увеличивает риск переохлаждения.

«В холодной воде тело быстро теряет тепло, и слишком долгое пребывание в воде повышает риск заболеваний. Если вы почувствуете онемение, головокружение, учащенное сердцебиение или сильный холод, немедленно выйдите из воды», - подчеркнул врач.

После выхода из проруби нужно растереться полотенцем, переодеться в сухую одежду и обувь, а также выпить теплый напиток.

Ранее терапевт Екатерина Аршинская напомнила россиянам про холодовой шок , который может возникнуть во время крещенских купаний.

Православие Болезни Врачи Правила
15 января 2025, 22:25
Россиянка заплатит за разбитый в самолете градусник 200 тысяч рублей
Freepik
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Женщине придется заплатить авиакомпании более 200 тысяч рублей из-за того, что она разбила ртутный градусник на борту рейса Москва — Сыктывкар. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

Летом 2023 года пассажирка летела из Москвы в Сыктывкар. На выходе из самолета она сообщила стюардессе о разбитом градуснике. Женщина убрала стекло, но на кресле остались ртутные шарики.

По прилете в столицу Airbus A320 поставили на ремонт. Салон тщательно обследовали, чтобы убрать всю ртуть. Также пришлось снимать блоки кресел, из-за чего стоимость работ увеличилась.

«Коррозия, вызванная пролитой ртутью, может разрушить большую площадь, хотя проливается лишь небольшое количество жидкого металла», - указали в материалах дела.

Общие расходы авиакомпании на очистку самолета составили 224 тысячи рублей, еще около пяти тысяч перевозчик ушло на судебные издержки. Россиянка попыталась оспорить иск, но безуспешно.

В Волгоградской области ранее двухлетний ребенок отравился ртутью из градусника и попал в больницу. Выяснилось, что мальчик разгрыз градусник и проглотил шарики ртути.

Женщине придется заплатить авиакомпании более 200 тысяч рублей из-за того, что она разбила ртутный градусник на борту рейса Москва - Сыктывкар. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

Женщины Самолеты Москва
15 января 2025, 18:59
Заморившая ребенка голодом секс-работница вернулась в Россию из Мексики
РИА «Новости»
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В Россию вернулась эскортница Ольга Иделевич, чей шестилетний ребенок умер в Мексике от голода. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, билет на самолет с пересадкой на Кубе ей дали родители, на данный момент женщина находится в поселке Новобурейск Амурской области.

У Иделевич на фоне бедности в Мексике развились мания преследования и психическое расстройство. На допросе в полиции она рассказала о якобы преследовании бывшего молодого человека, который установил скрытую камеру в соседней квартире и «передавал ей сигналы» через знаменитостей в музыке и кино.

Россиянка заявляла правоохранителям, что не кормила сына 80 дней в наказание отцу, который не давал ей денег. При этом знакомые женщины отмечали, что ради ребенка она была готова на все.

Ранее в США мужчина отрубил голову годовалому сыну и покалечил жену.

Мексика Дети Женщины Россия
15 января 2025, 14:23
Российского гонщика оштрафовали на 500 рублей за дебош в аэропорту Перми
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Российскому гонщику «Арт ралли» Михаилу Афонькину назначили наказание за дебош, который он устроил в аэропорту Перми. Спортсмен заплатит 500 рублей, сообщили РИА «Новости» в транспортной полиции.

Афонькина задержали в аэропорту Большое Савино утром 13 января. Он нарушал общественный порядок, нецензурно выражаясь в адрес сотрудников. Гонщик был недоволен задержкой рейса в Санкт-Петербург - вылет отложили из-за снегопада.

На мужчину составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, предусматривающей наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

Ранее актер сериала «По законам военного времени» Евгений Воловенко устроил дебош в самолете , летевшем из Москвы в Хабаровск. Он требовал, чтобы ему разрешили курить на борту воздушного судна, а также просил принести дополнительные порции алкогольных напитков.

Штрафы Спортсмены Пермь Полиция

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