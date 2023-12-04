В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов

В частности, во Внуково задержали 13 рейсов, 4 - отменили, в Домодедово задержали 18 рейсов, 2 - отменили. В Шереметьево задержали 24 рейса. Изменений в расписании других аэропортов нет. Уточняется, что данные по задержанным и отмененным рейсам предоставлены аэропортами Москвы.

На российскую столицу обрушился сильный снегопад, однако неблагоприятная погода не повлияла на движение поездов в Московском узле. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Московской железной дороги», составы идут в штатном режиме по МЦК и МЦД.

В понедельник Москву ждет солнечная погода. Однако в Gismeteo предупреждают о продолжении снегопадов. Температура воздуха составит -6…-9 градусов.

В трех аэропортах столичного региона задержали 55 рейсов, отменили - 6. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Расписания».