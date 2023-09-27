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«Вчера вечером он прислал сообщение, что у него все нормально. Сегодня утром я узнала из азербайджанских СМИ, что его арестовали. Не могу с ним связаться», - кратко сказала Зонабенд.

Супруга Варданяна сейчас находится в Москве. Пока с ней никто не связывался, не давал никакой дополнительной информации о муже.

Ранее в сообщении для СМИ Зонабенд отметила, что Варданяна арестовали и взяли в плен азербайджанские власти на границе при попытке покинуть Нагорный Карабах вместе с тысячами других армян.

«Все 10 месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Я молюсь о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым, и прошу вашей поддержки», - указала жена предпринимателя.

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