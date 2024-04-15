Ужесточение наказания за порчу имущества из-за расовой ненависти поддержали в кабмине

Автором законопроекта выступил представитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Правительственная комиссия по законодательной деятельности рассмотрит документ 15 апреля.

«В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект», - подчеркнул собеседник агентства.

Законопроект предполагает дополнить статью об «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» признаком - совершение деяний по мотивам политической, расовой, идеологической, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Наказание предполагает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Депутаты ранее внесли в Госдуму законопроект о запрете иностранным агентам избраться в органы власти всех уровней. Авторами инициативы стали парламентарии от партии «Справедливая Россия - за правду».