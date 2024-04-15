15 апреля 2024, 14:53

Ужесточение наказания за порчу имущества из-за расовой ненависти поддержали в кабмине

Читайте нас в: Google Новости

Правительство России поддержало законопроект об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества по политической, идеологической и расовой ненависти. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Автором законопроекта выступил представитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Правительственная комиссия по законодательной деятельности рассмотрит документ 15 апреля.

«В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект», - подчеркнул собеседник агентства.

Законопроект предполагает дополнить статью об «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» признаком - совершение деяний по мотивам политической, расовой, идеологической, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Наказание предполагает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Депутаты ранее внесли в Госдуму законопроект о запрете иностранным агентам избраться в органы власти всех уровней. Авторами инициативы стали парламентарии от партии «Справедливая Россия - за правду».

Госдума РФ Депутаты Работа Правительство РФ
15 апреля 2024, 15:47
Путин обратил внимание на снижение рождаемости в Волгоградской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Волгоградской области рождаемость снизилась в два раза. На это губернатору региона Андрею Бочарову указал президент страны Владимир Путин на встрече, которую провели в режиме видеоконференции. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что по документам в Волгоградской области растет промышленность, сохраняется уровень сельскохозяйственного производства, инвестиций. Но демография оставляет желать лучшего.

«Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза - многовато. Волгоград - такое место, хорошее», - отметил российский лидер.

Бочаров подчеркнул, что над улучшением ситуации в регионе работают. По его мнению, в этой сфере необходимо ввести дополнительные меры поддержки.

«Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать», - подчеркнул губернатор Волгоградской области.

Кремль Владимир Путин
15 апреля 2024, 14:41
Ремонт дорог после паводка начнется в Орске
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Активный ремонт дорог после паводка начнется в Орске уже на этой неделе, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее глава МЧС Александр Куренков вновь прилетел в Орск, чтобы проконтролировать исполнение поручений по борьбе с последствиями паводка, работу комиссий по оценке ущерба и оказание помощи пострадавшему населению.

За сутки в Орске от воды освободилось более 1,4 тысячи жилых домов и 555 приусадебных участков. Однако более трех тысяч домов все еще подтоплены. Количество эвакуированных из опасных зон достигло 2,56 тысячи. Среди них - 801 ребенок.

Паслер заверил , что власти региона постоянно встречаются с жителями, чтобы «выяснить все самые острые вопросы, которые волнуют людей». Пострадавшие от наводнения направили уже более 313 тысяч заявлений на получение выплат. Они получили 342 миллиона рублей.

Ресурсы для ликвидаций последствий паводка в регионе наращиваются. Власти готовят нормативную базу для поддержки бизнеса и снижения налогов.

Кроме того, ремонтировать будут трамвайные пути и систему электроснабжение.

Наводнения Паводки Наводнение в Оренбургской области
15 апреля 2024, 14:28
Сильный ветер поднялся в Москве. Из-за непогоды стали падать деревья
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня. Соответствующее предупреждение появилось в пресс-службе городского хозяйства столицы.

В городе уже зафиксировали случаи падения деревьев. Горожан призвали отказаться от пребывания на улице в непогоду.

«Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», - добавили в пресс-службе.

На текущей неделе в Москве выпадет месячная норма осадков. Также возможен снегопад, рассказал старший специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дожди в столице будут идти всю неделю, сообщили «Известия».

При этом наиболее благоприятная погода ожидается в пятницу.

Погода Погода в Москве Москва
15 апреля 2024, 14:06
Куренков поручил оценочной комиссии обойти каждый дом в Орске
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Специальной комиссии в Орске предстоит обойти каждый дом и оценить их состояние после ухода воды. Глава МЧС России Александр Куренков во время поездки в зону подтопления поручил рассматривать каждое обращение жителей в индивидуальном порядке, сообщила пресс-служба министерства.

«Сейчас главное, чтобы каждая проблема жителей рассматривалась индивидуально. Нельзя игнорировать просьбы о помощи, люди не должны испытывать сложностей в получении денежных компенсаций, также необходимой медицинской, психологической и консультативной помощи», - сказал он.

Александр Куренков с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером побывали в Советском районе, наиболее пострадавшем от паводка в Орске. Министр поручил усилить оповещение жителей о компенсациях. Он заявил, что городским оценочным комиссиям следует осмотреть каждый дом на предмет пригодности для жизни.

Глава МЧС России в третий раз приехал в подтопленный Орск. Из города эвакуировали более 2,5 тысячи человек, сообщили «Известия». Под воду ушли свыше 3,7 тысячи домов.

Паводки МЧС РФ Реки Наводнение в Оренбургской области

Новости по теме