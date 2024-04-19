19 апреля 2024, 16:49

«Уже со своей мамой». Девочку с «маской Бэтмена» прооперировали в Петербурге

Телеканал «360»
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Американку Луну Феннер, девочку «с маской Бэтмена», успешно прооперировали в Санкт-Петербурге. Это только первый этап — главная операция пройдет летом, рассказала пластический хирург, доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.

«Мы недавно закончили операцию. Это была первая операция у Луны, девочки в „маске Бэтмена“. Операция в целом прошла штатно, мы имплантировали три тканевых экспандера. <…> Основная и главная операция запланирована на июль», - сообщила врач.

По ее словам, во время операции возникли «технические нюансы», связанные с глубокими изменениями тканей, но в целом все пошло удачно.

«Сейчас девочка уже с своей мамой», - закончила Филиппова.

Луна появилась на свет с родимым пятном странной формы на лице, которое могло спровоцировать рак. Родители обратились за помощью к американским хирургам, но те сочли случай сложным и отказались браться за него. В итоге операцию провели в России.

Врачи Луна Феннер Пластические операции
19 апреля 2024, 17:15
Совкомбанк откроет коворкинг с четырехдневной рабочей неделей на Алтае
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Совкомбанк масштабирует четырехдневную рабочую неделю и откроет новый коворкинг на Алтае летом 2024 года. О результатах такого эксперимента и дальнейших планах рассказала Надия Имаметдинова, HR-директор Совкомбанка, во время дискуссионной сессии «Культурный код устойчивого развития» на форуме «Горизонты устойчивости» Центра устойчивого развития СКОЛКОВО.

Банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии», позднее рабочее пространство было организовано в Сочи и масштабировано на все дочерние компании Совкомбанка. Сейчас посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник Группы. Чтобы дальше масштабировать эксперимент, банк строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае, придерживаясь принципов экологичного строительства, и откроет его летом 2024 года.

«Мы создаем в банке такую инновационную среду, где маленькие идеи сотрудников вырастают в реальные большие дела, - прокомментировала Надия Имаметдинова. - Через призму корпоративной культуры мы достигаем лучших результатов и постоянно расширяем программы поддержки сотрудников. Банк организует четырехдневку на базе коворкинга, объединяя сотрудников и предоставляя новые возможности для командной синергии. По результатам ранее проведенного эксперимента 66% участников полностью выполнили свою рабочую норму, а 30% - ее перевыполнили».

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Врачи Луна Феннер Пластические операции
19 апреля 2024, 16:00
Трухановскую уволили с поста ректора Института Пушкина
Global Look Press
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Наталью Трухановскую уволили с поста ректора Института Пушкина приказом Минобрнауки России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Снятие Трухановской с должности произошло в полном соответствии с нормами трудового законодательства.

В Telegram-канале Минобрнауки сообщили, что исполняющим обязанности ректора Института назначили Никиту Гусева. Перестановку кадров объяснили выявлением фактов ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для иностранцев.

Ранее руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, который пришил четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. История вызвала общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в случившемся.

Россия Образование
19 апреля 2024, 14:21
«Пикник „Афиши“» пройдет в Москве и Петербурге
РИА «Новости»
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Музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“ после пятилетнего перерыва состоится в Москве и Санкт-Петербурге. Он пройдет в августе этого года, сообщили организаторы.

Музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“ после пятилетнего перерыва состоится в Москве и Санкт-Петербурге. Он пройдет в августе этого года, сообщили организаторы.

В Москве «Пикник „Афиши“ пройдет 3 и 4 августа на территории Парка „Лужники“. Фестиваль отметит 20-летний юбилей: именно на этой площадке он состоялся впервые в 2004 году.

В Санкт-Петербурге его проведут впервые. Мероприятие организуют 10 и 11 августа на Елагином острове в ботаническом парке им. Кирова.

«Фестиваль познакомит друг с другом прежних и новых читателей „Афиши“ и сохранит концепцию города в городе - не нужно никуда выходить, чтобы везде побывать и все увидеть», - рассказал генеральный директор издания Илья Альтшулер.

На фестивале выступят как известные исполнители и команды, так и молодые артисты, которые только завоевывают сердца слушателей. Более детальная информация о лайнапе и программа фестиваля появятся позднее.

Последний раз «Пикник „Афиши“ проходил в Москве пять лет назад. За годы его существования на сцене фестиваля выступали такие знаменитости, как Kasabian, The Chemical Brothers, Franz Ferdinand, „Ленинград“, „Мумий Тролль“ и многие другие.

Хедлайнером фестиваля в 2019-м стала британская группа The Cure. Он состоялся в музее-заповеднике Коломенское.

Санкт-Петербург Фестивали Москва
19 апреля 2024, 13:16
Кремль заявил о востребованности программы «Время героев» для участников СВО
РИА «Новости»
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Большое количество желающих принять участие в кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации подтвердило ее востребованность. Автор идеи, президент России Владимир Путин тщательно отслеживает реализацию проекта, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Поскольку это инициатива Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается. Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их нужно обучить» - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что судя по количеству заявок, программа оказалась очень востребованной. Некоторые бойцы решили обучиться онлайн, другие очно. Пресс-секретарь президента заявил, что сроки реализации программы пока неизвестны.

Владимир Путин объявил о запуске проекта «Время героев» при оглашении послания Федеральному собранию. В нем смогут участвовать бойцы с высшим образованием и управленческим опытом.

Сайт программы запустили в начале марта.

Дмитрий Песков Военные Владимир Путин Образование

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