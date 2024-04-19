«Уже со своей мамой». Девочку с «маской Бэтмена» прооперировали в Петербурге

«Мы недавно закончили операцию. Это была первая операция у Луны, девочки в „маске Бэтмена“. Операция в целом прошла штатно, мы имплантировали три тканевых экспандера. <…> Основная и главная операция запланирована на июль», - сообщила врач.

По ее словам, во время операции возникли «технические нюансы», связанные с глубокими изменениями тканей, но в целом все пошло удачно.

«Сейчас девочка уже с своей мамой», - закончила Филиппова.

Луна появилась на свет с родимым пятном странной формы на лице, которое могло спровоцировать рак. Родители обратились за помощью к американским хирургам, но те сочли случай сложным и отказались браться за него. В итоге операцию провели в России.