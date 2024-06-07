Уже четыре тысячи пользователей. Как развивается электронная торговая площадка РЭО

«Площадка помогает и реализовывать вторсырье. Ей два года. Говоря об изменения, начну с цифр - это четыре тысячи пользователей, более двух тысяч лотов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей. Это уже не просто биржа, ее основная задача - поиск утилизатора. Мы подходим к верификации утилизаторов очень щепетильно, чтобы снизить риски неисполнения обязательств перед производителем», - подчеркнул он.

Процесс выглядит следующим образом: на площадке регистрируется производитель, потом приходит утилизатор. Он ищет контракт, подходящие лоты и подписывает соглашение. Все это происходит онлайн. Работает электронный документооборот.

«Затем утилизатор обязан исполнить те цифры в рамках соглашения, которое он подписал. Включается тот самый замкнутый цикл. Мы замыкаем его, идет цепочка: производитель - утилизатор - далее региональный оператор - сортировка - утилизация - вторичное сырье, которое может вернуться к производителю. И прозрачность на всех этапах. Пластик - самая востребованная фракция на площадке, он торгуется порядка 40% от общего вала всей фракций в объеме», - добавил собеседник 360.ru Также, по его словам, на площадке подрос процент макулатуры, стекла, алюминия, есть прирост и в части электроники. Абдурахимов обратил внимание, что активно идут на ЭТП компании из Подмосковья, выставляя различные лоты.

«По сути, рынок сильно меняется. Ранее в России не было похожего инструмента, а так торгуется все то, что и торговалось раньше в офлайне. Сейчас важно и ценно, чтобы фракции были очищены, потому что это и стимул для утилизаторов, и стимул для региональных операторов - продвигать раздельный сбор мусора», - указал специалист.