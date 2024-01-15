Уволенного из магазина кота Сергея номинировали на международную премию

«Когда покупатели заходят мрачными и недовольными, Сергей заставляет их улыбаться, поэтому он и заслужил награду. Мы уверены, что за все время существования магазина он самый ценный сотрудник», - заявила женщина.

Премию «Мой ласковый и нужный зверь» учредили в 2019 году. Ее присуждали животным, которые совершали достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс. Среди членов жюри премии - деятели кино, журналисты, руководители компаний и чиновники Калининградской области.

В 2022 году главный приз получил бордер-колли Торин из Уфы, который участвовал в поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Турции.

Россияне узнали о коте Сергее из Зеленоградска после того, как надзорные органы по анонимному доносу постановили выселить его из магазина. Животное обосновалось там несколько лет назад, развлекало покупателей и получило титул лучшего сотрудника.