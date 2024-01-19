Увернувшемуся от украинского дрона бойцу позвонил губернатор Челябинской области

Текслер разговаривал с военнослужащим родом из Кунашакского района по громкой связи. Он назвал бойца настоящим воином и заявил, что гордится им. Бабай заявил, что хотел бы показать всем пример, и попросил власти помочь матери, которая осталась в Челябинской области.

«Я хочу показать, кто как умеет сражаться», - сказал солдат.

Бабай стал героем соцсетей благодаря видео со своим участием. Мужчина в маскхалате стоял в поле, когда в его сторону полетел беспилотник. Сначала он открыл по дрону огонь, потом прыгнул. Аппарат пролетел мимо и взорвался неподалеку. Позже военнослужащий заявил журналистам , что пытался спасти командира.