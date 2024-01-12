Утерянную 30 лет назад медаль Героя Советского Союза вернули его внуку
Полицейским удалось вернуть утерянную 30 лет назад во время переезда медаль «Золотая Звезда» семье Героя Советского Союза Петра Марьясова. Награду забрал его внук, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.
По информации ведомства, в ноябре 2022 года, благодаря внимательности сотрудников Дальневосточной оперативной таможни, награду обнаружили в посылке, где ее спрятали под видом новогодней игрушки.
Выяснилось, что житель Хабаровска приобрел медаль на рынке и решил выгодно продать, указав цену в 380 тысяч рублей. Он нашел покупателя через интернет и отправил награду по почте в Эстонию.
Полицейские начали искать законного обладателя награды и передали ее внуку героя, Илье Марьясову. Он выразил благодарность полицейским за возвращение семейной ценности.
Накануне ветераны из Звенигорода передали поисковикам орден Отечественной войны.