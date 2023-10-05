«Усыпляет бдительность жертв». Россиян предупредили о поддельных приложениях для инвестиций

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Прикрытие брендом Он напомнил, что злоумышленники маскируют фейковые инвестиционные приложения под реальные торговые платформы, используя их логотипы и цвета. Подобные мобильные программы есть как в App Store, так и в магазинах для Android.

«Очень важно, что официальные магазины приложений дают доступ к огромной аудитории и репутацию надежности. А прикрытие известным брендом усыпляет бдительность жертв», - объяснил эксперт.

По его словам, жертвой злоумышленников в первую очередь становятся люди с недостаточным уровнем технической грамотности. Мошенники используют хитрые уловки, например, они могут скрывать вредоносные изменения под видом обновлений.

«Чтобы распознать такое фейковое приложение, обязательно нужно критически относиться к слишком щедрым обещаниям прибыли, которыми тоже славятся такие приложения. Надо внимательно изучать отзывы - у фейковых приложений они, как правило, отрицательные», - сообщил Русяев.

Юрист указал, что скачивать приложения нужно по ссылкам с настоящих, официальных сайтов, которые есть в поисковой выдаче.

«Как правило, они оставляют ссылки или способы загрузки своих официальных приложений», - отметил эксперт.

Сохраняйте всю переписку Эксперт призвал не отчаиваться, если мошенническое приложение все-таки получило доступ к банковским аккаунтам. Если клиент потерял деньги, то ему следует обращаться в полицию и писать заявление о преступлении. По словам юриста, действия мошенников чаще всего квалифицируются по статье «Мошенничество».

«Сохраняйте всю переписку и документы, связанные с фейковым приложением и потерянными средствами. Делайте скриншоты на каждом шагу. Это поможет следствию и может послужить важными доказательствами для возмещения ущерба», - добавил Русяев.

Ранее Подмосковное управление безопасности рассказало о новом виде мошенничества , связанного с кешбэком. Злоумышленники обзванивают банковских клиентов и предлагают положить деньги на более выгодные счета.