«Устроил клоунаду». Общественники объяснили просьбу к Генпрокуратуре проверить Кушанашвили

По его мнению, Кушанашвили решил устроить пиар-акцию с помощью медиков и инсценировал сердечный приступ. Этот поступок оскорбил врачей и мог стать причиной смерти людей, которые действительно нуждались в медицинской помощи.

«Устроил там клоунаду какую-то непонятную. <…> А он потом нам с улыбкой начинает кривляться, и врачи в недоумении. Он обесценивает их работу. Если он отрывает эти две кареты скорой помощи, значит, до кого-то скорая помощь не доехала, не выручила, не помогла», - рассудил общественник.

Наказание за пиар Иван Отраковский уточнил, что Отар Кушанашвили еще до скандала с госпитализацией делал заявления, дискредитирующие российскую армию. Но так как это было больше полугода назад, общественная организация не стала требовать проверки его слов о ВС России, добавил глава «Армии защитников Отечества».

«Мы требуем проверки именно на предмет действий по ложному вызову скорой помощи. Мы должны медийные лица наказывать за такой пиар, за глупый. Когда на кону стоит жизнь людей, нельзя так поступать», - заключил Отраковский.

Телеведущего Кушанашвили госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. На следующий день шоумен опубликовал видео , в котором сообщил о своем прекрасном самочувствии и пригрозил «похоронить всех», кто распространяет слухи о нем.