Условия помилования осужденных после участия в СВО перечислили в Кремле

Журналисты попросили его прокомментировать освобождение Николая Оголобяка. Песков заявил, что такие вопросы звучали неоднократно - помилование получили убийца студентки Веры Пехтелевой Владислав Канюс , фигурант дела о стрельбе в журналистку Анну Политковскую Сергей Хаджикурбанов.

Официальный представитель Кремля заявил, что «все» стали тщательно изучать списки.

«Но речь идет об определенных условиях [помилования], которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было», - сказал он.

Песков ранее отмечал, что резонанс преступления не влиял на решение о помиловании преступника после его участия в спецоперации. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, каждый случай рассматривали комиссии разного уровня.

Николая Оголобяка осудили по «делу сатанистов» в Ярославле, сообщил RT. Восемь подростков с особой жестокостью убили и расчленили четырех человек. Молодго человека приговорили к 20 годам колонии строго режима и этапировали под Сыктывкар. Отец осужденного подтвердил журналистам, что сына помиловали после полугода службы.