17 февраля 2024, 12:11

Условия переселения для репатриантов в России упростили

РИА «Новости»
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Условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников упростили в России. Она касается репатриантов, желающих вернуться на родину, напомнили в пресс-службе кабина.

«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию», - указали в правительстве.

В кабмине пояснили, что теперь репатриантам не нужно подтверждать владение русским языком на достаточном для общения уровне.

Репатриантами считают желающих вернуться в Россию граждан, которые постоянно живут за границей по состоянию на 24 февраля 2022 года. К ним также относят бывших граждан РФ, родившихся или постоянно живущих на территории РСФСР и имевших гражданство СССР. Кроме того, к этой категории отнесли лиц, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно жившие на территории РСФСР, относившейся к Российской империи или Советскому Союзу.

В ноябре 2023 года депутаты предложили упростить получение вида на жительство соотечественникам, которые хотят репатриироваться в Россию.

Россия
17 февраля 2024, 10:46
Полиция заинтересовалась матерью челябинского школьника после ссоры с мигрантами
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы займутся матерью ученика школы в Челябинске, у которого произошел конфликт с мигрантами. Об этом в Telegram-канале сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

По ее словам, женщина продемонстрировала неготовность к компромиссу.

«Вчера мы большой рабочей группой провели встречу, чтобы разобраться в конфликте в челябинской школе № 30. Стала очевидна роль одной из мам, которая позволяет себе оскорблять педагогов, нагнетает ситуацию и не готова к компромиссам. Ее пригласят на беседу в отделение полиции», - написала Гехт.

Вице-губернатор отметила, что в настоящее время ситуация в классе рабочая, дети общаются, играют и учатся.

«Все элементы разжигания межнациональной розни мы пресечем, всегда стоим на стороне детей», - добавила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке агрессивного поведения детей из семей мигрантов в челябинской школе.

Депутат Сергей Миронов указывал на необходимость системной подготовки детей мигрантов перед поступлением в российские школы.

Дети Школы Мигранты Челябинск Полиция
17 февраля 2024, 10:41
Снегопад сочли поводом для перевода россиян на удаленку
РИА «Новости»
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Депутат ГД Борис Чернышов предложил главе Минтруда Антону Котякову закрепить в Трудовом кодексе перевод сотрудников на дистанционную работу в случае сильных снегопадов и гололеда. Об этом сообщил ТАСС.

Такая норма распространяется на катастрофы природного или техногенного характера, пожары, наводнения, эпидемии. По словам парламентария, зимой повышается риск аварий на дорогах, увеличивается цена на такси, а также возрастает нагрузка на транспортную систему населенных пунктов. Сотрудники могут опаздывать на работу из-за образовавшихся заторов на дорогах.

Дистанционный режим работы решил бы эту проблему, добавил Чернышов. Инициатива в первую очередь затрагивает сотрудников офисов, а не работников ОПК, где цикл производства должен быть непрерывным, подытожил он.

Зимой на дистанционное обучение часто переводят школьников. В Роспотребнадзоре заявили, что это возможно, если в классе более 20% учеников заболели.

Госдума РФ Депутаты Дороги Работа
17 февраля 2024, 04:50
Назван приятный способ стать умнее за 3 минуты
Freepik
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Нейробиологи из Университета Цукубы в Японии выяснили, что танцы под ритмичную музыку могут повлиять на головной мозг, улучшив его работу всего за три минуты. Результаты исследования опубликовали в IBRO Neuroscience.

По словам ученых, главное правильно настроиться на прослушивание мелодии, чтобы поймать ее ритм, а не только получить удовольствие. Во время эксперимента 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет выполняли кардиоупражнения под музыку в жанре groove rhythm (грув).

Исследователи в это время отслеживали их мозговую активность с помощью специальных устройств. Они выяснили, что ритмичная музыка стимулирует префронтальную кору мозга, улучшая когнитивные функции человека. При этом необходимо синхронизировать движения тела с музыкой, чтобы получить такой эффект.

Ранее ученые из Токийского научного университета выяснили, как можно отсрочить начало деменции , а также облегчить существующие симптомы. Лечению способна помочь выработка окситоцина. Это гормон радости, стимулирующий активацию специфических нейронов в областях мозга.

Исследования Япония Ученые Музыка
17 февраля 2024, 03:51
Пенсионерам назвали налоги, которые можно не платить
Freepik
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Российские пенсионеры получили право на льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, а также на снижение выплат за услуги ЖКХ. Об этом в беседе с Life рассказал юрист «Европейской юридической службы» Денис Гришин.

По словам юриста, если у пенсионера в собственности две квартиры, то за одну он может не платить налог. В случае с земельными участками он может получить вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного из них.

«Если у пенсионера в собственности один участок площадью шесть соток или меньше, то земельный налог за него не уплачивается. Если площадь участка, например, 10 соток, то земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости четырех соток», - объяснил юрист.

Для получения льготы нужно подать заявление, к которому приложить документы, подтверждающие статус пенсионера.

Есть льготы и по транспортному налогу. Также пенсионеры могут получить льготы в виде компенсации платы за услуги ЖКХ или субсидии, но здесь должны быть и другие основания - особые заслуги, наличие инвалидности, уровень дохода и другие обстоятельства.

Например, инвалид войны, участник ВОВ или ветеран боевых действий вправе получить компенсацию платы за коммунальные услуги в размере 50% от их стоимости.

Льготы бывают федеральными и региональными. В Москве одинокие пенсионеры или семьи, состоящие только из пенсионеров, могут не платить за обращение с твердыми коммунальными отходами, пояснила юрист Елена Кузнецова.

В Подмосковье они смогут получить ежемесячную денежную компенсацию в размере от 30 до 100% за вывоз мусора в зависимости от возраста.

Ранее юрист Ирина Сивакова сообщила, что пенсионеры, чье жилье признано аварийным, освобождаются от взносов на капремонт.

Льготы ЖКХ Пенсионеры Выплаты в России Налоги Россия

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