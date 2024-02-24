«Ушла целая эпоха». Адвокат Аграновский выразил соболезнования родным умершего Лебедева
После смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева ушла целая эпоха. Под его руководством все работало как часы, рассказал «360» директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.
Часть постсоветской России «Первое, что лежит на поверхности, это фраза: „Ушла целая эпоха“. Потому что, действительно, Вячеслав Михайлович - это огромная часть постсоветской России. <…> После разрухи 90-х годов надо было все приводить в чувство, в том числе и судебную систему. И здесь заслуга Вячеслава Михайловича - ключевая», - рассказал адвокат.
Если посмотреть на здания российских судов, то сейчас они чистые и технологически оборудованные. Все это - концепция и деятельность председателя Верховного суда, подчеркнул правозащитник. Он поделился, что ему приходилось достаточно часто участвовать в заседаниях Президиума Верховного суда.
«Вообще для адвоката это довольно редкая процедура: наблюдать работу и Вячеслава Михайловича лично, как председателя, как судьи, в конце концов, и Президиума Верховного суда. И я всегда отмечал, что все было организовано очень хорошо, вежливо. Все работало как часы, с уважением ко всем участникам процесса, в том числе и к адвокатам, и к нашим подзащитным. В общем, у меня остались от работы с ним самые лучшие впечатления», - вспомнил Аграновский.
Высокая планка Адвокат добавил, что у него было много публичных известных дел, и он часто сталкивался с Верховным судом. У правозащитника остались документы, подписанные Лебедевым.
«Мои соболезнования его родным, близким и его коллегам. И, я думаю, что, конечно, ему найдут замену, но это будет сделать не так просто, потому что планка была поднята очень высоко, и долгие годы держалась вот на этом высоком уровне», - заключил Аграновский.
Председатель Верховного суда Лебедев скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного.