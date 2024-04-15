Ушибы и ссадины. Мужчина избил школьника на детской площадке в Домодедове

«Ребенок принес на площадку игрушечный нож, пластиковый. <…> Меня там не было. <…> Из взрослых никого там не было. Дети большие, они сами гуляют», - подчеркнула мать ребенка.

Отец другого школьника посчитал игрушечный нож угрозой для его сына и нанес мальчику несколько ударов. Родители потерпевшего обратились с заявлением в местный отдел полиции. Правонарушителя задержали для дальнейшего разбирательства.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

«Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту», - сообщили в ведомстве.

В Балашихинской гимназии № 11 старшеклассники избили подростка. По словам матери пострадавшего, поводом стало то, что ее сын нецензурно выразился на видео девочки, которая проходила по лестнице. Она отметила, что ее сын извинился еще несколько раз прилюдно, однако, дождавшись перемены, старшеклассник все равно напал на него.