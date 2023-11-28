28 ноября 2023, 22:54

Ущерб от шторма подсчитали в Крыму

РИА «Новости»
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Ущерб инфраструктуре Крымского полуострова от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценили в сумму около 500 миллионов рублей. Окончательный размер урона может увеличиться минимум вдвое. Об это журналистам рассказал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, его процитировало РИА «Новости».

«По состоянию на 18 часов (вторника - прим. ред.) ущерб, нанесенный стихией составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, эта цифра будет увеличена минимум вдвое», - заявил Садаклиев.

Мощный шторм прошелся по побережью Крыма и Краснодарского края. Скорость ураганного ветра в Крыму 27 ноября достигала 144 километров в час. За сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани - до 43.

Крым Шторм Погода
28 ноября 2023, 19:14
Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на три года
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на фонд ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ опубликовали на официальном портале правительства города.

Планируемый объем доходов и расходов бюджета фонда на 2024 год составит почти 454 миллиардов рублей, к 2025 году эти показатели возрастут до 484,5 миллиарда, а к 2026 году достигнут отметки в 514,85 миллиарда рублей.

Главным источником доходов фонда выступят перечисления от Федерального фонда ОМС. Их доля в 2024 году составит около 85,8%, а в последующие два года она вырастет до более чем 86%.

Основной часть средств направят на финансовую поддержку базовой программы обязательного медицинского страхования, причем на медицинское обеспечение москвичей пойдет свыше 90,5% всех расходов. Средства на лечение жителей Москвы в других регионах страны по программе ОМС составят около 3,2%, а на помощь пациентам, которые по каким-то причинам не зарегистрированы в системе и не застрахованы - до 1,5% от общих расходов.

Расходы на медицинские услуги на ближайшие три года составят 1,8 триллиона рублей. Часть средств направят на внедрение и использование новейших технологий в медицине, включая роботизированные операции и процедуры с помощью аппарата «гамма-нож».

В 2024 году траты на высокотехнологичную медпомощь из городского бюджета достигнут 14,5 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС общая сумма будет превышать 34 миллиарда рублей.

Ранее Мособлдума также приняла закон о бюджете Территориального фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Здравоохранение Деньги Москва 2023
28 ноября 2023, 16:49
Московские водители нарушили правила перевозки детей свыше 49 тысяч раз с начала года
РИА «Новости»
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За 10 месяцев этого года в Москве зарегистрировали более 49 тысяч случаев неправильной перевозки детей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что инспекторы пресекли 49 331 нарушений.

Москвичам напомнили, что детей до 12 лет необходимо пристегивать с помощью специального детского удерживающего устройства, адаптированного под их возраст, вес и рост. Более взрослые пассажиры обязаны использовать ремни безопасности.

Будучи за рулем, родителям стоит выбирать крайние полосы движения, так как скорость там обычно ниже, что, в случае аварийной ситуации сможет снизить риск травматизма.

Госавтоинспекция призвала водителей всегда помнить о безопасности детей в автомобиле и строго соблюдать установленные правила и нормы.

Ранее выяснилось, что среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе.

ПДД ГИБДД Москва 2023
28 ноября 2023, 16:46
Никакой официальной бумаги нет. Супруга экс-бойфренда Волочковой — о «смерти» мужа в СИЗО
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Экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова не привезли на очную ставку из следственного изолятора. Об этом рассказала его жена Анастасия Кондрачук адвокату семьи Александру Бенхину. Подробности беседы стали известны «360».

Кондрачук заявила, что официально информации о смерти ее супруга из СИЗО не поступало. Дозвониться до следственного изолятора женщина тоже не может - там не берут трубку.

«Тут какая ситуация? Вроде как да, и вроде как нет. Официально СИЗО не подтверждает это, никакого письменного уведомления нет. До СИЗО дозвониться я тоже не могу, они трубки не берут. Его не привезли на очную ставку, потому что им там сказали, что якобы это случилось. Никакой официальной бумаги у меня нет», - рассказала супруга Кузнецова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший возлюбленный Волочковой, обвиняемый в жестоком избиении жены, умер в камере «Матросской тишины». Однако адвокат Бенхин в комментарии «360» назвал эти новости фейком.

Адвокаты СИЗО Анастасия Волочкова
28 ноября 2023, 14:59
Полиция в Татарстане нашла школьников, подражавших героям сериала «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции в Татарстане установили личности школьников, которые назначали «стрелки» в подражание российскому сериалу «Слово пацана». Об этом РИА «Новости» заявил представитель МВД в регионе.

Правоохранители провели беседу с подростками и их родителями. После выхода сериала школьники в Сармановском районе создали Тelegram-каналы и назвали их в честь известных организованных преступных группировок. Мальчики сделали карту, на которой разделили районы на свои «сферы влияния» и начали назначать друг другу «бои» за территории. Видео драк они публиковали в Сети.

«Сотрудники полиции выявили видео в соцсетях, выехали на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили всех участников и пригласили вместе с родителями в отдел полиции», - отметил представитель МВД.

Он добавил, что никто из подражателей сериала не обращался после «стрелок» за медицинской помощью.

Ранее в Уссурийском городском округе школьники избили шестиклассника. Мальчика подкараулили после уроков, после чего начали оскорблять, завязалась драка. В ходе потасовки несколько школьников из параллельного класса стали бить ребенка головой по трубам, пока их не разняла сотрудница буфета.

Сериалы Татарстан Школьники

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