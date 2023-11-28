Ущерб от шторма подсчитали в Крыму

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на фонд ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ опубликовали на официальном портале правительства города.

Планируемый объем доходов и расходов бюджета фонда на 2024 год составит почти 454 миллиардов рублей, к 2025 году эти показатели возрастут до 484,5 миллиарда, а к 2026 году достигнут отметки в 514,85 миллиарда рублей.

Главным источником доходов фонда выступят перечисления от Федерального фонда ОМС. Их доля в 2024 году составит около 85,8%, а в последующие два года она вырастет до более чем 86%.

Основной часть средств направят на финансовую поддержку базовой программы обязательного медицинского страхования, причем на медицинское обеспечение москвичей пойдет свыше 90,5% всех расходов. Средства на лечение жителей Москвы в других регионах страны по программе ОМС составят около 3,2%, а на помощь пациентам, которые по каким-то причинам не зарегистрированы в системе и не застрахованы - до 1,5% от общих расходов.

Расходы на медицинские услуги на ближайшие три года составят 1,8 триллиона рублей. Часть средств направят на внедрение и использование новейших технологий в медицине, включая роботизированные операции и процедуры с помощью аппарата «гамма-нож».

В 2024 году траты на высокотехнологичную медпомощь из городского бюджета достигнут 14,5 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС общая сумма будет превышать 34 миллиарда рублей.

Ранее Мособлдума также приняла закон о бюджете Территориального фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.