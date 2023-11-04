Ущерб аграриям от разрушения Каховской ГЭС оценили примерно в 150 млн рублей

«Аграрии пострадавшего региона предоставляли информацию о том, что прямой ущерб составляет на этот сельхозгод около 150 млн рублей», - сказала она.

Однако для окончательных выводов потребуется еще до 1,5 года. Исследователи продолжают работу.

Также Абрамченко подтвердила, что по прогнозам в 2023 году объем сбора зерна составит 140 миллионов тонн.

Ранее Абрамченко рассказала, что в России собираются рассмотреть вопрос о запрете вывоза яиц и мяса кур. С предложением выступил Минсельхоз России, такая инициатива позволит сдержать рост цен и не допустить дефицита этой категории продуктов.