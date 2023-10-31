Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 миллионов рублей
Сумму ущерба аэропорту Махачкалы после массовых беспорядков оценили в 285 миллионов рублей, и это, возможно, не окончательная сумма. Об этом рассказал депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров в Telegram-канале.
На реконструкцию всего комплекса ранее направили много сил и средств с целью развития туризма и обеспечения дагестанцев рабочими местами, отметил парламентарий. Сейчас оценщики продолжают подсчитывать, во сколько обошлись разрушения в результате протестов.
«Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей», - отметил депутат.
По его словам, участники погромов должны будут возместить материальный ущерб. Их также внесут в черный список аэропорта Махачкалы, подчеркнул Абакаров.
Беспорядки в воздушной гавани произошли 29 октября. Причиной стало прибытие рейса из Израиля. Во время протестов более 20 человек, среди которых правоохранители получили ранения.