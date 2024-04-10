Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр

«Уровень воды в реке Урал за минувшие сутки вырос на 81 сантиметр. Согласно информации оренбургского гидрометцентра, по состоянию на 08:00 10 апреля он составит 978 сантиметров», - отметили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что днем ранее уровень реки уже превысил потенциально опасную отметку в 930 сантиметров, но продолжает расти. По данным профильных экспертов, в течение среды уровень воды в реке может увеличиться еще до 70 сантиметров.

За прошлые сутки река Сакмара у Татарской Каргалы добавила в уровне восемь сантиметров. Сейчас он держится на отметке 813 сантиметров при опасном показателе в 870 сантиметров.

Заместитель мэра Оренбурга Алексей Кудинов призывал местных жителей покинуть свои дома и отправиться в пункты временного размещения.