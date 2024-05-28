28 мая 2024, 08:46

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил снижение

Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 12 сантиметров за сутки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на курганскую администрацию.

По данным на 06:00, уровень воды составил 498 сантиметров. Еще утром 25 мая он достигал 534 сантиметров, 26 мая - 521 сантиметров, а к утру понедельника - 510.

Отметка «опасного явления» - 850 сантиметров.

Режим ЧС областного масштаба из-за паводков ввели в Курганской области 8 апреля. Некоторые дороги из-за риска подтопления остались перекрытыми до сих пор. Продолжают работать ПВР для жителей, чьи дома пострадали из-за чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин порекомендовал властям Курганской области предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков. Глава государства также поручил не только без задержек оценить нанесенный стихийным бедствием ущерб, но и осушить территории и восстановить пострадавший в регионах жилой фонд до конца лета.

Курган Паводки Курганская область
28 мая 2024, 08:31
«Температура продолжает расти». Москвичей ждет жара до +30 градусов
Global Look Press
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Москва 28 мая оказалась под влиянием северо-западной периферии антициклона, который медленно уходит на юг. Об этом сообщил портал «Метеовести».

«В такой ситуации характер метеоусловий практически не изменится, и при относительно малооблачной погоде дневной прогрев продолжит усиливаться», - отметили специалисты.

Москвичей ждет жара: днем столбики термометров покажут 25… 27 градусов. В области температура воздуха может подняться до 28 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале добавил, что среда, 29 мая, выдастся еще теплее. Осадков не будет, а воздух прогреется до 28… 30 градусов.

Жара - опасное явление для человеческого организма, которое может привести не только к плохому самочувствию, тепловому удару и проблемам с сердцем. Кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал как можно меньше двигаться в активную солнечную фазу , не допускать обезвоживания организма.

Погода Погода в Москве Москва
28 мая 2024, 07:56
Крымский мост ночью перекрывали для автомобилей на пять минут
Global Look Press
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Крымский мост ночью перекрывали для проезда автомобилей всего на пять минут. Информация появлялась в Telegram-канале инфоцентра, докладывающего о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

По сведениям на 07:00 28 мая, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

В начале мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица тонко намекнул на возможность нового удара по Крымскому мосту. В ответ глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель предупредил, что киевскому режиму «воздастся сторицей» за каждую попытку агрессии.

Проезд автомобильного транспорта оказался перекрыт в 23:40 27 мая. Причины введения этой меры не уточнялись. Водителей, находящихся в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Уже в 23:45 опубликовали данные о возобновлении движения.

Крымский мост
28 мая 2024, 06:57
Границу России в 2023 году перешли на треть больше людей
РИА «Новости»
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Россия осталась открытой для других стран. В 2023 году ее границу пересекли более 110 миллионов человек, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

«Несмотря на попытки западных стран опустить „железный занавес“, [Россия] по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности», - сказал он.

По подсчетам ведомства, в 2023 году границу пересекли на 36% желающих больше - свыше 110 миллионов человек. Пограничники пропустили на 49% больше машин, 22 миллиона авто.

По словам Кулишова, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях госграница в привычном понимании еще не сформировалась и совпала с линией боевого соприкосновения. В России разработали план создания пограничной инфраструктуры в новых регионах.

Россия осталась открытой для других стран. В 2023 году ее границу пересекли более 110 миллионов человек, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Мигранты Туризм Визы ФСБ
27 мая 2024, 23:04
Москвичам разрешили купаться в трех зонах отдыха
Pxhere
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Управление Роспотребнадзора по Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«По состоянию на 27 мая 2024 уже приняты в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО», - отметили в ведомстве.

Также к приемке в летний сезон предъявили еще шесть зон отдыха с купанием. Среди них пляж «Динамо», Левобережье, Головинские пруды, Мещерское, «Озеро Белое» и «Большой Садовый пруд».

На территории столицы будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие территории имеют пляжную полосу - там можно принимать солнечные ванны и отдыхать у водоемов от городской суеты.

Купальный сезон начнется в Воскресенске с наступлением лета. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха установили одно место для купания и пять зон отдыха у водоемов.

Отдых Роспотребнадзор Москва Водоемы

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