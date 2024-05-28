Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил снижение

По данным на 06:00, уровень воды составил 498 сантиметров. Еще утром 25 мая он достигал 534 сантиметров, 26 мая - 521 сантиметров, а к утру понедельника - 510.

Отметка «опасного явления» - 850 сантиметров.

Режим ЧС областного масштаба из-за паводков ввели в Курганской области 8 апреля. Некоторые дороги из-за риска подтопления остались перекрытыми до сих пор. Продолжают работать ПВР для жителей, чьи дома пострадали из-за чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин порекомендовал властям Курганской области предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков. Глава государства также поручил не только без задержек оценить нанесенный стихийным бедствием ущерб, но и осушить территории и восстановить пострадавший в регионах жилой фонд до конца лета.