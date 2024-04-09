Уровень реки Урал вновь поднялся за сутки
За прошедшие сутки уровень реки Урал в Оренбурге поднялся на 25 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.
«По состоянию на 08:00 во вторник, 9 апреля, уровень реки Урал поднялся до 897 сантиметров. Опасным является уровень в 930 сантиметров», - заявили в пресс-службе.
Кроме того, за прошедшие сутки река Сакмара у Татарской Каргалы прибавила на 22 сантиметра. Теперь ее текущий уровень составляет 805 сантиметров при опасном значении в 870 сантиметров.
«По прогнозам специалистов, 10 апреля уровень воды достигнет пика. Находящимся в зоне подтопления оренбуржцам необходимо покинуть свои дома», - добавили в администрации.
Ранее стало известно, что власти города Орска в Оренбургской области выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, пострадавшим от весеннего паводка.