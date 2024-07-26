Уровень консолидации российского общества оценили в Кремле
Уровень консолидации и патриотизма российского общества сегодня очень высок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа.
«Герой этот может быть героем специальной военной операции, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака, от которого умирают люди. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд», - заявил он.
Песков подчеркнул, что герои выглядят и должны выглядеть по-разному.
«Да любая многодетная мать - это герой!» - добавил он.
После этого пресс-секретарь президента указал на одну из зрительниц, сидящих в зале, и раздались аплодисменты.
Он подытожил, что конкретного лица у геройства нет.
Ранее президент Владимир Путин после встречи с участниками кадровой программы «Время героев» назвал их надежными и заряженными на работу людьми.
Поправки в закон «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий» одобрили на заседании Магаданской областной думы 26 июля. Их разработали после обращения Верховного суда Бурятии в Конституционный суд России. Прокуратура выступила соавтором законопроекта.
«Положения регионального закона, допускающие возможность произвольного умерщвления животных в пунктах временного содержания, исключены», - сообщила пресс-служба.
Теперь спокойных и здоровых бездомных собак станут отправлять в приюты, стерилизировать и вакцинировать, а затем отпускать на волю. Проводить эвтаназию разрешили заразным, напавшим на людей и немотивированно агрессивным животным.
В 2023 году Госдума приняла закон о праве регионов самостоятельно определять формат работы с бездомными животными.
Сайт kp.ru сообщил, что умерщвление разрешили в 10 субъектах.
Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия является самой большой страной в мире, но численность ее населения с каждым годом уменьшается. Коэффициент рождаемости составляет 1,4, что сравнимо с европейскими государствами и Японией.
«Но это катастрофически для будущего нации», - подчеркнул Песков.
Он назвал многодетных матерей героями страны.
Вице-премьер Татьяна Голикова подготовила документ, согласно которому коэффициент рождаемости в России необходимо повысить до 1,6 к 2030 году и до 1,8 еще за шесть лет.
Агентство подсчитало долги «крабового короля» на основании базы судебных приставов и других документов.
В отношении Кана Арбитражный суд Приморского края выдал исполнительный лист на сумму более 336 миллиардов долларов. Рыбопромышленника обвиняют по двум делам: суд признал его виновным в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко, по второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества и контрабанде.
Ранее представитель одного из ответчиков по делу Кана заявил, что «крабовый король» умер в Великобритании, однако в Генпрокуратуре отметили, что в российских органах записи актов гражданского состояния нет отметки о его смерти.
Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать в пользу государства 17,4 миллиарда рублей. Его вместе с сообщником обвинили в незаконном вылове морских деликатесов.