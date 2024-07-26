Уровень консолидации российского общества оценили в Кремле

России нужны герои, однако составлять их единый портрет неразумно, потому что они могут быть разными. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

«Герой этот может быть героем специальной военной операции, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака, от которого умирают люди. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд», - заявил он.

Песков подчеркнул, что герои выглядят и должны выглядеть по-разному.

«Да любая многодетная мать - это герой!» - добавил он.

После этого пресс-секретарь президента указал на одну из зрительниц, сидящих в зале, и раздались аплодисменты.

Он подытожил, что конкретного лица у геройства нет.

Ранее президент Владимир Путин после встречи с участниками кадровой программы «Время героев» назвал их надежными и заряженными на работу людьми.