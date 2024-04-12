Уровень доверия Путину среди россиян сохранился на 82%

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Самолет МЧС доставил в Россию эвакуированную из Газы группу из 11 человек. В нее вошли россияне и члены их семей. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Эвакуация россиян и их семей из сектора Газа началась осенью прошлого года после начала боевых действий израильской армии против палестинской территории в ответ на террористическую атаку ХАМАС.

Всех обратившихся за помощью россиян дипломаты переводили через пограничный пункт пропуска «Рафах» в Египет. После самолетами МЧС эвакуированных перевозили в Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 декабря заявила, что всех просивших о помощи россиян из Газы вывезли.

При этом она подчеркнула, что палестинском секторе еще остались соотечественники, с которыми работают на индивидуальной основе

В ведомстве подчеркнули, что борт приземлился в аэропорту Домодедово в пятницу, 12 апреля.

Общее число эвакуированных из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и доставленных в Россию составило 1211 человек.