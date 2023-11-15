Уровень безработицы в России снизился более чем в три раза с начала 2000-х

Голикова совместно с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым в режиме телемоста открыла пять центров занятости в Белгородской, Самарской и Липецкой областях. Запуск центров состоялся в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы все забыли очень сложные времена 2000-х, когда уровень безработицы в РФ, по данным Международной организации труда, составлял 10,6%», - отметила вице-премьер.

Сегодня Россия пришла к показателю 3%, и этой цифры удалось достичь во многом благодаря работе центров карьеры, указала Голикова. С момента принятия антироссийских санкций эти учреждения стали местом сопровождения для предприятий и работников, а также подставили им плечо, обратила внимание вице-премьер.

К концу 2023 года в России будут работать 500 модернизированных центров занятости, добавила Голикова. По ее словам, еще 346 таких организаций планируют запустить в 2024 году.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников спрогнозировал рост зарплат в стране на фоне низкой безработицы. По мнению главы министерства, доходы россиян будут повышаться с 2024 по 2026 год.