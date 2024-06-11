11 июня 2024, 13:15

Уровень бедности в России продолжил снижаться в 2024 году

РИА «Новости»
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Тренд на снижение уровня бедности продолжается в 2024 году. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. Его процитировало РИА «Новости».

По данным Росстата, число россиян с низкими доходами в первом квартале 2024 года сократилось на 3,7 миллиона человек по сравнению с тем же периодом 2023-го. Как отметил Смирнов, в это время года уровень бедности всегда достигает пиковых значений, а в четвертом квартале обычно снижается.

«Это происходит из-за того, что выплаты заработной платы, пенсий и пособий обычно осуществляются перед окончанием года», - пояснил он.

Снижение уровня бедности, как уточнил Смирнов, является закономерным результатом из-за влияния целого ряда факторов. Сюда относится и повышение уровня прожиточного минимума и МРОТ с 1 января, адресные меры социальной поддержки и другие направления.

Накануне глава правительства Михаил Мишустин озвучил минимальный размер оплаты труда , который установят в 2025 году. По его словам, сумма составит свыше 22 тысяч рублей в месяц.

Пенсия Выплаты в России Доходы Россия Росстат
11 июня 2024, 10:50
Климатолог Карнаухов: частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями
РИА «Новости»
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Многие считают, что мегаполисы "притягивают" непогоду в отличие от сельской местности. Частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями, сообщил климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik.

Многие считают, что мегаполисы \"притягивают\" непогоду в отличие от сельской местности. Частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями, сообщил климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей – то есть центров конденсации. Ими зачастую является пыль, которая поднимается из-под колес автомобилей.

Некоторое увеличение частоты осадков над мегаполисами действительно есть, однако придавать этому фактору слишком большое значение не стоит, отметил Карнаухов.

Пенсия Выплаты в России Доходы Россия Росстат
11 июня 2024, 10:03
ФСБ задержала чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях
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Группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии задержали по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства КЧР“», - передали в службе безопасности.

Общий ущерб - около 60 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». У подозреваемых изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершенное ими преступление.

Ранее чиновника Приамурья заподозрили в крупной взятке. Предположительно, госслужащий получил от руководителя одной их организации деньги и машину, а в обмен обещал помочь компании в вопросе заключения муниципальных контрактов. Общая сумма ущерба от преступления составила 5,5 миллиона рублей. Подозреваемого заключили под стражу.

Хищения Преступления ФСБ Чиновники
10 июня 2024, 20:06
Скончался замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин
РИА «Новости»
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Заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Как сообщило издание, он перенес инсульт.

«Журналиста экстренно госпитализировали <…> 2 июня», - указано в публикации.

Малютин работал в «Москве» со дня основания агентства, с 2014 по 2023 годы он был главным редактором.

«Скорбим», - сообщил коллектив.

Свою карьеру журналист начал в издательском доме «Коммерсант», сначала он был внештатным корреспондентом, а потом стал обозревателем - писал о взаимоотношениях бизнеса и власти.

Затем Малютин трудился в российской версии журнала Forbes, в «Газете.ru», в SmartMoney и других СМИ. Одно время он был главредом «Известий», вел собственный блог в «Живом журнале».

Инсульт Журналистика Бизнес Forbes Москва
10 июня 2024, 19:46
«Значимое право». Автолихачей призвали лишать прав по совокупности нарушений
РИА «Новости»
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Водитель-лихач стал виновником ДТП, в результате которого на трассе у деревни Киселево Можайского городского округа погиб 13-летний подросток. Автоюрист Лев Воропаев в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко прокомментировал идею внесенного в Госдуму законопроекта о введении штрафов за опасное вождение.

«Если это будет действовать, и [будут] выносить постановления с помощью камер фото- и видеофиксации, это будет влиять положительно на исправление дорожной ситуации», - заявил эксперт.

По его мнению, в том случае, если это будет выявлять инспектор ГИБДД, существенных изменений не произойдет.

Он также подчеркнул, что существующие штрафы и даже лишение права управления автомобилем за значительное превышение скорости не повлияет на безопасность дорожного движения.

«Как лихачи ездили с большим превышением, так они и продолжают ездить», - подчеркнул он.

По его словам, для борьбы с подобными правонарушениями нужно не введение штрафов, а другие механизмы. Комментируя трагический случай у деревни Киселево, Воропаев выразил мнение, что его причиной могло стать банальное лихачество, невнимательность водителя и превышение скоростного режима.

Он также отметил, что если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему инкриминируют часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса, которая предусматривает от пяти до12 лет лишения свободы.

Эксперт выразил мнение, что решением проблемы с опасным вождением на дорогах стало бы лишение прав за накопленные 20-30 штрафов. Тогда, как он считает, лихачи стали бы осторожнее передвигаться по дорогам, потому что право управления машиной - это «значимое право».

Ранее стало известно, что под Можайском иномарка на скорости 280 километров в час протаранила остановку.

Авария унесла жизнь подростка, а второго ребенка сделала калекой.

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