Уральский вундеркинд назвал 196 стран по флагам и установил рекорд России

Они подчеркнули, что трехлетний мальчик не только правильно определил принадлежность всех флагов, но и потратил на это минимальное время 16 минут и 22 секунды.

Родители юного рекордсмена рассказали, что сын отличается феноменальной памятью: легко запоминает цифры, марки автомобилей, выучил русский и английский алфавиты. Поэтому когда у него появилась карта мира, то он быстро запомнил названия стран и их государственную символику.

Еще одним рекордсменом недели стал российский атлет Денис Вовк. Он сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн и побил мировой рекорд. Для передвижения состава на 1,48 метра за 37 секунд спортсмену понадобились трос и лестница. Организаторы испытания пообещали передать результат россиянина в Книгу рекордов Гиннеса.