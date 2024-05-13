13 мая 2024, 00:28

Уральский вундеркинд назвал 196 стран по флагам и установил рекорд России

РИА «Новости»
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Уникальная память трехлетнего жителя Магнитогорска помогла ему войти в Книгу рекордов России. За 16 минут ребенок правильно определил названия 196 стран по их государственным флагам. Об этом сообщили создатели книги, зафиксировавшие рекорд.

Они подчеркнули, что трехлетний мальчик не только правильно определил принадлежность всех флагов, но и потратил на это минимальное время 16 минут и 22 секунды.

Родители юного рекордсмена рассказали, что сын отличается феноменальной памятью: легко запоминает цифры, марки автомобилей, выучил русский и английский алфавиты. Поэтому когда у него появилась карта мира, то он быстро запомнил названия стран и их государственную символику.

Еще одним рекордсменом недели стал российский атлет Денис Вовк. Он сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн и побил мировой рекорд. Для передвижения состава на 1,48 метра за 37 секунд спортсмену понадобились трос и лестница. Организаторы испытания пообещали передать результат россиянина в Книгу рекордов Гиннеса.

Дети Рекорды Россия
12 мая 2024, 16:17
Число женщин в репродуктивном возрасте в России снизилось
РИА «Новости»
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Количество женщин в репродуктивном возрасте еще длительное время будет уменьшаться. Об этом на заседании комитета по труду и социальной политике в Государственной думе заявила исполняющая обязанности вице-премьера России Татьяна Голикова.

«Еще длительное время будем наблюдать тенденцию по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте», - сказала она.

Голикова отметила, что с 2028 года ожидается начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет. По ее словам, судя информации Росстата, по итогам 2023 года коэффициент рождаемости в России составил 1,41.

Президент Владимир Путин подписал указ о целях развития России на ближайшие шесть лет с перспективой до 2036 года. Среди семи пунктов указано, что к 2030 году показатель рождаемости необходимо поднять до коэффициента 1,6.

Женщины Россия
12 мая 2024, 13:15
Посол России в Мозамбике Суриков умер в 68 лет
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Занимавший пост посла России в Мозамбике с 2017 года Александр Суриков умер в возрасте 68 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел сообщило РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предварительной причиной смерти врачи назвали инсульт.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков», - заявили в пресс-службе.

Выпускник МГИМО Александр Суриков находился на дипломатической работе с 1978 года. Работал как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.

С 2004 по 2008 годы занимал пост главы отдела экономического сотрудничества, после до 2012 года работал в Испании на должности советника-послания. Вернувшись в Москву, получил должность заместителя директора департамента информации и печати МИД России, откуда перешел на пост замглавы департамента Африки. С 2017 года работал послом в Мозамбике.

Африка Россия МИД РФ
12 мая 2024, 04:16
Россиян не выпустят за границу из-за незаконного ремонта
Freepik
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Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения  — обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения - обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Она напомнила, что в законе «Об исполнительном производстве» оговорен перечень мер, направленных на стимулирование должников к исполнению решений суда. При этом ограничение на выезд из страны самая неприятная. Ее могут наложить на срок до полугода, а затем и продлить.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», - пояснила адвокат.

В банке данных исполнительных производств нет сведений о запрете на перемещения, поэтому должник может об этом узнать только при прохождении таможенного контроля в аэропорту. При этом ее очень сложно отменить, так как придется или исполнить решение суда, уведомив об этом пристава-исполнителя, или оспорить ее.

Еще один момент касается возмещения убытков, если, например, пришлось отменить отпуск из-за этой меры.

Государство их компенсирует только в двух случаях. Первый касается ошибочного наложения ограничения приставом. Во втором случае речь идет о несвоевременном его снятии, если решение уже исполнено. При этом компенсируется только убытки, не покрытые страховкой или компенсацией туроператора.

Ранее казанские силовики задержали блогера Марата Клубнику из-за неоплаты штрафов.

Адвокаты Законы Россия Ремонтные работы
12 мая 2024, 02:11
Спасшим людей из упавшего в Петербурге автобуса дагестанцам вручили по 3 млн рублей
РИА «Новости»
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вручил по три миллиона рублей трем парням, спасавшим пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге. Об этом он рассказал на свое странице в Telegram-канале.

«Героев должны знать в лицо! Все помнят о вчерашнем ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан», - написал он.

Кремлев пообщался Идрисом Гаджиевым, Шахбаном Джабраиловым и Мухаммадом Гасановым и поблагодарил их за смелость и самоотверженную реакцию.

Также уроженцев Дагестана пообещал представить к государственным наградам глава республики Сергей Меликов. Он рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели падающий с моста пассажирский автобус. Тогда трое героев прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку. Жертвами трагедии стали семь человек. Водитель рассказал, что не справился с управлением из-за проблем с тормозами.

Санкт-Петербург Дагестан Автобусы Мужчины Автобус упал в Мойку в Петербурге

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