Уралец нашел барсетку с деньгами и потратил их на айфон и BMW

Собеседник издания уточнил, что в барсетке было около 800 тысяч рублей и документы на имя директора местной компании. Молодого человека это не смутило, и в течение недели деньги он потратил - купил подержанную BMW, золотую цепочку, айфон и часы.

«Его вычислили по камерам. Потом при обыске дома у него нашли документы из сумки. Он сознался», - отметил источник.

В екатеринбургской полиции информацию о задержании подтвердили. Там уточнили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

«При осмотре по месту жительства фигуранта обнаружены похищенные документы и сумка потерпевшего. Имущество, которое подозреваемый приобрел на чужие средства, изъято, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Задержанный - 26-летний уроженец Асбеста. В Екатеринбурге он работал водителем, у него уже есть судимости за кражи и совершение других преступлений. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

О найденных деньгах нужно сообщать в полицию , заявил юрист Иван Соловьев. По его словам, за трату суммы из чужого кошелька можно загреметь за решетку на срок до 10 лет.

Житель Екатеринбурга нашел на улице барсетку с несколькими сотнями тысяч рублей и потратил их на покупку айфона и BMW, сообщил источник Е1.ru. Однако вскоре молодого человека задержали - владелец потерянной сумки написал заявление в полицию.