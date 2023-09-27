Упростить трудовую миграцию для иностранцев предложили в России

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Титов отметил, что из-за роста экономики произошел большой дефицит кадров. Он достиг максимальных значений за всю историю наблюдений. По его словам, граждане СНГ не спасут российский рынок, но насытить его могут граждане из стран с визовым режимом въезда.

«Сейчас на их долю приходится только около 4,49% от всех трудовых мигрантов», - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что нужно заменить разрешение на работу выдачей патента для тех, кто приезжает в Россию менее чем на год и не претендует на высокую зарплату. Такая система уже действует для представителей Азербайджана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана.

Предполагается, что для этой категории мигрантов будет предусмотрено медосвидетельствование, дактилоскопическая регистрация в течение 30 дней по приезду в РФ. Также для них следует отменить сдачу экзаменов по истории, русскому языку и основам права. Кроме того, следует перевести в онлайн-режим выдачу виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя.