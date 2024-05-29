Упростить работодателям связь со службой занятости предложили в России

В первый день работы ПМЭФ-2024 состоится форум «Лекарственная безопасность». Его программу опубликовали на официальном сайте мероприятия, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс». Форум пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ и комитета по охране здоровья Госдумы. Его цель - обсудить актуальные вопросы развития отрасли, а также поддержать передовых отечественных производителей лекарственных средств. Планируется, что участники дискуссии обсудят новые подходы к обращению лекарственных препаратов, будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний, инновационную фармацевтику и генетику.

«Особое внимание в этом году будет уделено лекарственной безопасности на пространстве БРИКС», - отметил советник президента Антон Кобяков.

В форуме примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Оксана Драпкина, генеральный директор «АстраЗенека» Россия и Евразия Ирина Панарина, генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро и другие.

В соответствии с тем, что сегодня Россия председательствует в БРИКС, значительная часть деловой программы будет состоять из вопросов, связанных с развитием плодотворного сотрудничества между странами объединения в сфере здравоохранения.