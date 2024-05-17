Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ

В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся детский благотворительный концерт «Пасхальная радость». Генеральным партнером мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга».

Концерт провели в рамках программы Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского «Православная Гуманитарная Миссия». На мероприятии выступили более 100 артистов: участники и друзья театра-студии «Непоседы» из Москвы и других регионов России.

«Две тысячи двадцать четвертый год объявлен Годом семьи нашим президентом, и мы очень поддерживаем [это] и рады этому. Поэтому здесь, конечно, семьи участников СВО, здесь много многодетных семей, здесь много детей из детских домов. Здесь такая семейная, уютная, добрая атмосфера, которая, в общем-то, окутывает заботой и любовью», - рассказала председатель «Иволги» Альфия Петрухина.

Союз промышленников и предпринимателей регулярно помогает семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В зале не только приглашенные семьи, но и зрители. Всего - более 800 человек. Все средства от продажи билетов пойдут на благотворительность. Еще одна цель организаторов - подарить всем семьям атмосферу светлого праздника.

«С детьми приехали посмотреть, чтобы было им интересно, что-то новенькое для себя узнали. Плюс погода хорошая, после Пасхи еще пасхальное настроение», - отметила многодетная мать Галина Олейник.

Участники театра-студии «Непоседы» выразили свои пожелания с помощью песен и стихов.

«Я очень люблю в храме выступать, тут очень красиво. Я очень люблю свою страну, и для меня огромная честь вот так вот выступать для большой публики», - поделилась участница театра-студии Вера Шевченко.

Добрые дела на этом не закончатся. Летом организаторы проведут благотворительный футбольный турнир для ребят из детских домов.

В апреле 2024 года в Шатуре прошел благотворительный патриотический концерт «С гармонью для Победы». Вечер организовали в поддержку бойцов СВО.