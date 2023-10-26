Употребление наркотиков обернулось для рэпера Паши Техника ликвидацией бизнеса

Павел Ивлев (настоящее имя Паши Техника - прим. ред.) четыре года назад открыл ИП. Такой шаг оказался необходимым для легального получения оплаты за блогерскую и музыкальную деятельность. Сначала рэпер платил налоги, однако после этого начал употреблять наркотики.

«За это время (15 месяцев) он успел побывать в коме, в рехабе, под арестом, вернуться в нормальное состояние, потом в привычное, но так и не вспомнил про ИП», - указали в публикации.

У артиста накопилось приличное количество несданных деклараций, а общий долг за взятые кредиты превысил 142 тысячи рублей.

Из-за этого ИП блогера исключили из специального реестра. Но он все равно должен будет оплатить все задолженности.

Ранее Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за татуировки с Карлсоном и свастикой. Его признали виновным по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики.