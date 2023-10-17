«Унизительно для наших мужчин». Петербурженка пожаловалась губернатору из-за темнокожего отца в рекламе ресторана

Читайте нас в:

В материале сказано, что сеть ресторанов опубликовала поздравление всех мужчин с Днем отца. В публикации были текст и фотография семьи с ребенком, где глава семейства - темнокожий. Большинство читателей нормально восприняли снимок и оставили положительные комментарии, но одна женщина возмутилась из-за содержания поста.

«Сегодня в России отмечают День отца! Почему на фотографии этот африканец? Не позорьтесь!» - написала она.

Недовольным пользователем оказалась жительница Северной столицы. После случившегося она обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Она отметила, что отцам и защитникам России не следует видеть подобные фото.

«Мне кажется сейчас в такое сложное для нас время это просто унизительно для наших мужчин!» - отметила петербурженка.

Ранее якутянку в Новосибирске избили из-за азиатской внешности. По словам потерпевшей, на нее напала компания из трех человек.